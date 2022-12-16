迎解封商機 智崴2023營收起飛

智崴（5263）董事長歐陽志宏16日表示，明年包括大陸、亞洲和歐美的飛行劇院訂單共有十套，在全球疫情解封後的報復性旅遊、休閒潮流中，明年將是智威起飛元年，未來三年的營運，將是「好、很好、非常好！」如果大陸疫情解禁、生活回復正常，智崴明年營收極有機會回復到疫前水準。

智嵅16日舉行法說會，歐陽志宏指出，全球觀光旅遊業因疫情悶了近三年，現在開始報復性旅遊，是很正常的反應，歐美大型遊樂場今年營收都比疫情前的2019年高，大陸今年暑假的大型遊樂場進場人次也高於去年同期，這是產業的特性。

他說，智崴的營收比重，歐美和亞洲國家合計約55％，將近45％則是來自大陸，今年12月開始大陸防疫政策轉向解封，預期明年五一長假後，將迎來新一波的旅遊潮；如果大陸疫情解禁、生活回復正常，加上今年已陸續復甦的歐美市場，智崴明年營收極有機會回復到疫前2019年的水準。

歐陽志宏指出，積壓兩年的在手訂單已重啟，且新訂單持續湧入，預期智崴營收將從明年上半年起重回年增趨勢，下半年營收由於大陸解封將有更強大的成長，全年在手訂單將突破歷史新高；明年將是智崴營收起飛元年，成長力道可望延續至2024與2025年。

他說，從供給面來看，全球科技產業供應鏈庫存調整，有利於智崴取得足夠且價格合理的零組件，輔以全球貨運的日趨順暢，將打造良好的供應鏈環境；另智崴具領導廠商的議價能力，有助優化成本結構，提升長期營收與獲利。

展望未來，歐陽志宏表示，全球解封迎來休閒旅遊業的U型復甦，智崴已準備好迎接大型娛樂系統龐大的換機潮商機，未來十年目標將集團營收規模推升至百億元規模。