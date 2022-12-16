航運股空翻多？運價報喜 貨櫃三雄爆量漲

市場預期貨櫃運價即將見底反轉，16日貨櫃海運三雄領軍航運股逆勢飆漲，爆出近390億元大量。上海航交所貨櫃運價指數SCFI於16日最新報價，雖未如預期翻紅但跌幅收斂至1.3％，歐洲線、地中海線逆勢小漲0.5％上下，美西線、美東線小跌0.49％、3.68％，由於12月已見農曆年前出貨，市場預期SCFI指數翻正，只差一步之遙。

受此激勵，航運類股16日出現逆勢上揚走勢，同日舉辦法說的萬海，盤中股價一度攻上漲停，終場長榮上漲7元、收164元，陽明上漲2.5元、收65.3元，萬海上漲6.3元、收78.8元。

法人表示，以技術面看，貨櫃三雄16日同步放量上漲，長榮為多方指標，134元具強勁支撐，成交量逾8.12萬張；陽明更是爆出逾16.85萬張成交大量，若能突破67.5元並站穩，將可由空翻多；萬海已帶量突破壓力區，若能守穩75.7元，股價將有續攻機會。

最新一周SCFI指數儘管連續26周下跌，但歐洲線運價開始翻紅，地中海線連二周小漲，美西線也開始出現止穩訊號，只有美東線跌幅依舊沈重下跌3.68％。

多家航商、貨代直言，船公司加大力度控艙效應奏效，近期歐洲貨量陸續出來，雖不見小旺季，但有一定基本貨量，加上歐洲線幾乎是聯盟船的天下，運價秩序相對較容易維持；美國需求依然疲弱，運力過剩殺價搶單下，仍有利可圖的美東線跌幅深。

航商認為，通膨、戰爭壓抑歐美購買力，庫存消化緩慢，需要時間比想像長，加上大陸疫情常態化出現過渡期，部分地區生產、碼頭受影響，業界預估，現在到明年第一季運價可能將處於區間震盪小漲小跌格局。

SCFI最新一周報價，下跌14.8點至1,123.29點，上海到歐洲每20呎櫃運價1,050美元，小漲3美元；到地中海每20呎櫃運價1,851美元，小漲10美元；上海到美西每40呎櫃運價1,423美元，小跌7美元；到美東每40呎櫃運價3,169美元，下跌121美元、跌幅3.68％。