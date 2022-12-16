瓦城延攬廖梅淳任總座 砸8,235萬入股樂子

連鎖餐飲集團瓦城（2729）今日董事會通過以8,235萬元投資美式餐廳「樂子the Diner」，正式跨足西式餐飲市場，並新聘曾任康泰納仕綜合媒體事業有限公司總經理、康仕廣告（上海）有限公司總裁廖梅淳出任瓦城泰統集團總經理。瓦城集團董事長徐承義兼任集團的全球研發長。

徐承義表示，2023年是「衝刺年」，瓦城集團加速展店、創新品牌及開展美國市場同步開展，全集團將進入全新的飛躍階段。於此關鍵時刻，具有國際視野與深厚市場經驗的廖梅淳，與與自己帶領團隊親手打造全球最大的餐飲研發中心，推動瓦城泰統集團一步步地向全球舞臺邁進。

「樂子the Diner」美式餐廳創立於2006年，創辦人夫妻以對美式料理的熱愛，結合台灣在地食材，料理出經典道地的美味餐點，成為美式早午餐連鎖名店。

瓦城泰統表示，集團除獨創全球唯一的東方爐炒連鎖化系統，並擁有強大連鎖化經營實力，更積極領先業界打造「全球研發中心」並將於2023年啟用。同時，瓦城泰統以強大的研發、營運、品牌優勢及豐沛資源，除了集團旗下自有品牌的持續增長，亦長期關注如何支持更多優質餐飲品牌，為提升台灣餐飲整體市場貢獻心力。此次透過雙方緊密合作，「樂子the Diner」將進入全新階段，瓦城泰統集團的業務成長動能也將無限寬廣。

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