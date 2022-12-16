爆經營糾紛 台中永豐棧酒店今起停業1年

台中老牌飯店—永豐棧酒店鬧經營權紛爭，台中市觀旅局今（16）日指出，永豐棧酒店所有權人已經申請自今日起暫時停業1年並已核准，預計本月19日將針對無照營業的順為國際開罰；觀旅局並強調，停業期間只要出現營業事實，就會依法開罰！

永豐棧酒店原東家豐昱國際，與承租飯店的順為國際爆發經營糾紛，近期還傳出房客被查獲大批槍、毒！創辦人何豐棧昨日跳出來痛批慘遭設局，承租方至今已積欠3,800多萬元的租金，因此已向台中市政府申請今日起停業1年、進行內部整修；台中市政府觀旅局也已函覆同意備查在案！

針對永豐棧酒店案，台中市觀旅局表示，順為國際為目前實際經營者，未領取旅館業登記證而經營旅館業，已違反發展觀光條例第55條規定，觀旅局已於12月5日函文該公司限期說明，將依該公司回函及相關事證綜合憑判後，預計12月19日依發展觀光條例，按經營房間數，裁處新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並勒令歇業！

另如經勒令歇業如仍繼續經營者，得按次處罰，並得移送相關主管機關採取停止供水、供電、封閉、強制拆除或其他必要可立即結束經營的措施。

觀旅局也說，永豐棧酒店經營權糾紛屬於私權爭議，應由雙方依循民事法律程序處理，豐昱國際為取得旅館登記證公司，已申請自12月16日起暫停營業1年，市府旅館業聯合稽查小組將再前往稽查，如仍有營業事實，將依發展觀光條例第54條，令該公司限期停業，屆期仍未改善，處以新台幣3萬以上、15萬員以下罰鍰。

