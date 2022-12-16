泰山經營權進入法律戰 公司派今提告龍邦

泰山（1218）經營權之爭法律戰延燒，針對市場派大股東龍邦董事長劉偉龍的近日發言，泰山公司派16日由董事詹皓鈞代表，在明永法律事務所律師曾益盛陪同下，赴台北地檢署遞狀申告，向劉偉龍提出妨害名譽加重毀謗告訴。

泰山聲明指出，有關近日龍邦董事長劉偉龍透過記者會及報紙廣告發表之言論，顯與事實不符，公司經營團隊特予澄清說明如下：

首先，公司經營階層於12月2日召開董事會，決議及授權董事長於不超過43,500張範圍內處分全家股票，係希冀未來經營方向能更專注於食品本業，且有關前述處分股票之決策過程，曾徵詢外部律師專業意見，並經審計委員會及董事會充分討論，再經董事會決議及獲多數董事同意、支持後，始進行出售程序，故處分過程完全合法。

其次，本公司本業為食品業，而非投資產業，縱出售全家持股，不會影響公司食品本業，故經營階層所為處分全家持股一事，未違反公司法第185條規定。

再者，公司於12月5日係透過鉅額逐筆交易方式，以每股均價計187元，出售所持有全家公司股票，共計完成43,300張持股交易，因係採「價格優先」及「時間優先」之競價規則，故本公司實無從得知買受對象為何，自無與買方共謀掏空公司資產之情。

另出售價格訂為每股均價187元，符合法規，自無賤賣公司資產情事。況且，出售股款總金額約80.97億元，業經本公司於12月7日受領無訛，利益已歸由全體股東共享，並無掏空本公司利益之情事。

認為劉偉龍身為上市公司董事長，理應深知對事實查證之重要性，亦當知媒體傳播效力宏大，其自應以負責任態度，事先查證所述內容之真實，並審慎發表言論。然而劉偉龍仍於公開場合恣意貶損本公司經營團隊所為前述合法之經營行為，已嚴重毀損本公司經營團隊之名譽。泰山經營團隊希望透過此次訴諸法律途徑之提告，以維護自身名譽。

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