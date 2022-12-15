勤美集團總座採雙首長 林靖誼､麥聖偉接任

勤美（1532）集團15日公告指出，集團董事長兼總經理林廷芳因屆齡退休，專任集團董事長，董事會決議聘任林靖誼及麥聖偉擔任勤美公司總經理。

勤美指出，首採雙首長制，主要是考量到集團營業範圍含蓋金屬成型、建設住宅、生活創新等，產業跨度較大，二位總經理專長互補，發揮所長，期許為勤美股東做出更多的貢獻。

勤美集團前11月合併營收達133億元，年減19％，其中金屬成型營收約112億元，較去年同期微幅衰退4％，主因是上半年因大陸汽車廠及相關產業配合防疫暫時停工影響，但相較於其他同業衰退幅度較少，主要是業務及客戶分散得宜，產品、技術具競爭能力，勤美50年累積的深厚技術及國際級客戶基礎是主因。

不過，勤美隨著金屬成型事業客戶訂單回穩、大陸武漢廠試產順利及新開發產品逐步進入量產，營收已逐月攀升，獲利也會有實質的上升，長期而言，在大陸推動環保政策帶動下，有利勤美金屬成型事業在市占率進一步提升。

勤美集團在建設住宅事業部分，目前碧湖案持續銷售餘屋，「勤耕延吉」、「璞真仰睦」雙建案交屋順利，前11月營收貢獻達15.7億元；台中「勤美之森」豪宅案受惠客戶置產保值需求，加上建案地點緊臨台中最精華的草悟道，目前銷售率已突破75％，預計明年第四季完工。

展望明年，勤美集團建設住宅事業，明年上半年將有「璞真永吉」、「一方璞真」雙完銷案完工入帳，第四季還有台中「勤美之森」豪宅案完工入帳，預期建設住宅事業認列金額將創歷年新高，獲利貢獻有機會攀新高。

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