台中永豐棧爆租賃糾紛 12/16起歇業

台中市知名五星飯店永豐棧酒店驚爆租賃糾紛，產權所有人豐昱公司15日召開記者會宣布已向台中市觀旅局申請自16日起暫停營業、整修內部，創辦人何豐棧痛斥承租的順為國際負責人沈暄浤積欠5個月租金，未有旅宿登記違法營業；順為國際則委由律師出面，直指欠租是因為旅宿業登記證未依約移轉，已透過法律途徑尋求解決。

永豐棧酒店5月間因疫情衝擊、積欠員工薪資，原創辦人何豐棧在七月間將物業以每月800萬元租金、前3月減租50萬元租5年租賃給沈暄宏，雙方還議定待沈成立公司後交付旅宿業登記證，未料近期卻爆出被台中市警方查獲入住者非法持有槍枝、犯毒，並在該飯店查獲兩名通緝犯。

永豐棧創辦人何豐棧15日在豐昱公司負責人何天瀚、律師林福興陪同下召開記者會，痛斥沈暄宏只付了第一個月750萬元租金後，8月迄今都未付給豐昱租金，已積欠3820萬元租金，懷疑沈是以租賃為名，霸占產業。

何豐棧還說，順為公司沒有旅宿業登記證卻逕自收費讓消費者入住，尤其將部分樓層房間破壞改裝，竟被查獲有犯毒、通緝犯；期間也遭市政府張貼消防安全檢查不合格公告，豐昱已向觀旅局提出申請自2022年12月16日起暫停營業。

對此，順為公司委任律師張繼圃表示，順為以及沈暄浤與豐昱公司原簽訂租購合約，未依約付租金是因為豐昱未依約交付旅宿業登記證，衍生民事糾紛，造成消防安檢未過關，目前順為公司已透過法律途徑主張權益；雙方各執一詞，現場還數度爆發肢體衝突。

（中時 馮惠宜）

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