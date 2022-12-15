國泰吃下全家股權 龍邦今再發聲明反擊

泰山閃電出售金雞母全家近兩成股權，神秘買家揭曉，確定花落國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下萬寶開發。泰山市場派大股東龍邦持續質疑萬寶買全家股份的合法性可疑，除了登報表達立場，15日再度發出聲明稿，批泰山董事長詹景超與國泰金控最大股東萬寶開發暗渡陳倉、裡應外合，聲明稿全文如下：

全家公司於111年12月14日代萬寶開發公司公告於111年12月5日取得全家公司43,300仟股股份，資金來源為貸款新台幣81.05億元。

泰山公司於111年12月2日（周五）晚上10點公告處分全家公司股份，111年12月5日（周一）早上9：01即成交43,300仟股，請問萬寶公司如何能在扣除六日後，以1分鐘貸款81億購入全家股票？

上周一（5）日，泰山公司以每股均價187元處分全家持股，低於當日收盤價191元，更遑提遠低於全家今年年初至今的均價199元。泰山公司是否與萬寶公司聯手賤賣股票，有共同侵害泰山公司全體股東權益之嫌，懇請主管機關明察。

該等全家公司股份買賣，涉嫌特殊背信罪及內線交易罪，「藏鏡人」現身後，更加疑雲重重！身為專業投資公司，又是國泰金控集團的大股東，難道不知此種密謀於室，裡應外合的交易，已涉嫌內線交易，特殊背信罪？尤其國泰金早已富可敵國揚名四海，豈可鋌而走險，爭奪萬千股民之血汗財產？ 泰山董座與萬寶有何不可告人秘密，甘冒違法風險黑箱作業、私相授受？