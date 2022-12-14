長榮年終將揭曉 員工2年可望領100個月

海運業可望連莊「年終王」！長榮海運今年前3季大賺逾3千億元，提前超越去年全年獲利2,390億元。時序進入年底年終獎金考核旺季，不少公司陸續公布年終獎金發放狀況，而去年創下40個月超狂紀錄的長榮，由於今年獲利更勝去年，業界傳出「60個月」的驚人數字。

不過，即使長榮今年年終獎金維持去年40個月水準，合計2個年度高達80個月，若再加上「年中」等其他分紅獎金，合計2年獎金將超過100個月。而今年若以傳聞60個月來看，加上其他獎金，2年合計獎金將上看120個月，相當於10年薪資。

今年全球貨櫃輪運價反轉，但長榮海運挾低價造船的運力優勢，已連續3季每季都賺逾1,000億元，本月初第3季季報出爐，前3季累積稅後純益高達3,043.5億元，就算第4季因運價走跌無法再獲利千億，全年也確定創下新高。

海運業界認為，長榮去年發40個月，以今年優於去年的獲利表現，年終不會比去年差，「60個月不是不可能，機率非常高」，以長榮基層課員月薪5～6萬元來算，年底「這一包」就是300萬元直接落袋，可說羨煞各行各業。

至於公股背景的陽明海運，去年以各種名義，大概發了32個月年終，相當於長榮海運全年50個月的6折水準，若長榮今年發60個月，外界推估陽明也有近40個月，不只打敗向來居冠的金融業，更是遙遙領先。

不過，面對全球各產業庫存創高，運載需求下滑，運價連續走跌腰斬且產業前景未明，長榮自家員工對於今年年終獎金不敢過於樂觀，「能維持去年水準就很感恩！」

長榮集團慣例，年終獎金都是在每年最後1個或倒數第2個工作天拍板，以去年來說，就是在12月30日開始入帳到員工戶頭，許多員工收到入帳簡訊後在網路上分享喜悅，成為全台發燒話題。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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