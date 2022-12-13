產能利用率降 化纖廠Q4有壓

庫存、通膨、封控，造成服飾消費力道降緩，化纖廠第四季產能利用率都下調1至2成，營運遇近三年來低潮，從上游的遠東新（1402）、新纖（1409）到中游的力麗（1444）、宜新（4440）、宏洲（1413），都對第四季景氣持保守看法。市場預估，整體化纖廠第四季營收恐將比第三季衰退10％上下。

全球服飾產業面臨庫存調整，直接影響到上游紗、絲廠出貨降溫，廠商分析，目前台灣加工絲整體稼動率降至6成左右。遠東新指出，今年化纖景氣受到油價跟大陸封控影響大，除回收聚酯（R-PET）市況良好外，其他化纖產品線的利用率，受到訂單量減少而有下滑1至2成的情況。

新纖、宜新11月營收都來到今年單月新低，以生產及銷售機能特殊紗種產品為主的宜新，去年全年開工率維持滿載，今年第四季開工率約在70～80％，景氣確實有轉降。而力麗在國內的產線，除提供科技廠使用的環保回收聚酯纖維持100％稼動率，其他產線的產能利用率都降至8成左右。

RCEP（區域全面經濟夥伴協定）今年上路，考量關稅，品牌客戶要求供應鏈往東南亞移動，目前越南的加工絲產業鏈逐漸成形，使得品牌下單優先考慮越南，需待越南產能填滿，才有機會轉單至台灣，國內訂單量減少，也造成化纖廠的產能利用率下滑。

化纖廠預估，紡纖產業上中游景氣，要等到明年第一季末、第二季初，觀察下游成衣服飾廠接單狀況，若有明顯恢復，才能確定市場回溫。