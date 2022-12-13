高鋒今年營運 力拚持平去年

和大集團旗下高鋒（4510）13日舉辦線上法說，預期外在環境不佳，明年上半年景氣及營運下滑，下半年才會好轉，全年營運力拚與去年持平。未來經營從昔日三軸轉向五軸加工機及自動化產線，已開發出汽車輪圈加工自動化產線，交由和大集團旗下華豐使用。

高鋒第三季合併營收5.69億元，認列轉投資和大等公司發放現金股利1,000多萬元，匯兌收益4,200萬元挹注，EPS從去年同期0.22元增至0.31元。前三季合併營收15.82億元，EPS回升至0.54元，擺脫去年同期每股虧損0.27元的低氣壓。11月合併營收1.61億元，年減17.22％；前11月合併營收19.04億元，年增6.93％。

高鋒主管表示，目前在手訂單3、4億元，能見度看到第一季，比往年略少。11月營收下滑，主因是外在環境不佳，客戶下單卻不拉貨所致，12月出貨努力維持11月水準，全年營收可望超越去年的19.5億元，前三季毛利率提升至近21％，優於以往，第四季雖因近期新台幣匯率由貶轉升，可能需認列匯損而侵蝕本業獲利，全年獲利仍可望優於去年。

高鋒關掉大陸無錫廠，生產集中在淮安廠，大陸事業去年起轉虧為盈，中階機型將轉至大陸廠，就地生產。