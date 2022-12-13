SM行情回溫 石化廠喘口氣

伴隨上游原料苯價較為堅挺，加上SM開工率因廠商虧損壓力，低於往年同期水平，搭配下游剛需採購意向較好，支撐SM行情觸底回溫小漲，12月來大陸SM期貨價格呈現振盪上行態勢。台化（1326）、國喬（1312）、台苯（1310）營運舒壓。

分析師表示，大陸近期雖有菏澤中信國安20萬噸SM新增產能投放，但也有多家企業因裝置出現故障或年底訂單不足選擇停車。

11月下旬至12月初，大陸新浦化學、中化泉州和天津大沽等SM裝置檢修，國內SM供應收縮。而此時SM下游ABS和PS等行業開工高位運行，加上部分下游裝置投產，使得SM的剛性需求表現較好，推動SM價格振盪走高。

大陸目前SM開工率67.9％，較去年同期下降8個百分點；SM社會庫存6.91萬噸，較去年同期下降1.25萬噸，降幅約15.32％。近期SM生產企業的利潤有所修復，經營狀況有所改善，但臨近年底開工率回升概率不大，短期供應相對穩定，市場供應壓力有限。

SM下游需求部分，大陸目前EPS庫存明顯高於去年同期水平，臨近年底，訂單明顯下滑，去庫存壓力將逐漸加大。PS庫存略高於去年同期，產業去庫存壓力不大，PS近期有新產能投放，對SM需求略有刺激。ABS庫存低於去年同期，目前價格處偏低水平。

影響所及，在短期SM開工率難以回升，下游企業利潤改善，出口增加，加上需求存在回暖預期，SM供需格局有望改善。後期隨著市場消費逐步回暖，消費端對SM價格可望呈現中性偏強態勢。