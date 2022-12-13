百貨類股 今年營收拚成長

受制於去年五倍券振興消費基期高，遠百（2903）、特力（2908）、東森（2614）等百貨類股，11月合併營收均出現年減的現象，遠百還有受到大陸事業封控與關店所致，惟遠百、東森等累計前11月合併營收仍呈正成長；進入12月，為耶誕、跨年消費旺季，有望帶動百貨類股全年拚持續正成長。

法人分析，今年隨著疫情趨緩、疫苗普及、國內外邊境解封，百貨業全年業績比去年三級警戒時期，實體消費力絕對是正成長。其中，遠百合併遠東百貨、遠東SOGO、愛買量販等零售體系，前11月營收達325.8億元，較去年同期成長1.92％，若以個體遠東百貨來說，遠百全台12家店銷售總額為56.13億元，較去年同期成長14.78億元，累計前11月銷售總額522.18億元，已超越去年全年，成長達25.56％。

另以大陸市場為主的大洋-KY（5907）11月營收也出現年減，主要是大陸疫情封控持續，導致上海千樹店等開開關關，拖累合併營收大減42.5％，累計前11月合併營收39.26億元，年減17.07％，法人指出，12月不少城市陸續開放，加上跨年消費，全年營收減幅有望收歛。

東森國際11月合併營收達5億元，年減3.09％，累計前11月合併營收54.07億元，年增7.73％。法人指出，東森旗下轉投資東森購物，有雙11助攻，11月銷售額22.85億，月增19.3％，接下來還有雙12、耶誕節促銷，業績成長可期。東森購物指出，下半年隨著疫情逐步解封，消費回歸實體零售市場，電商營收普遍下滑，少了疫情紅利，儘管銷售額難以超越去年的高成長，但獲利表現不弱。