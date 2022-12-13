華固 第10度挑戰賺一股本

華固（2548）挾著高速資金周轉率，每年穩坐「EPS獲利王」寶座，今年前三季EPS已達10.9元，法人預期全年可望成功挑戰第十度賺進一個股本的紀錄；展望未來，華固未來六年完工交屋量已儲備高達1,351億元，尤其北投正大紡織、新店正大尼龍兩大都更預計在2027～2028年完工，合計總銷達740億元，屆時業績可望呈現爆發性成長。

華固13日舉辦法說會，釋出未來六年業績高能見度、以及每年現金股利至少5元以上的利多。華固表示，未來還是會實行均衡的股利政策，未來五年，將會以每年現金股利發放高於5元為預定目標，成為營建業高現金殖利率股的標竿。

華固今年在內湖總銷68.1億元的「華固馥儷」、石牌總銷43.2億元的「華固翡儷」兩大住宅案完工交屋，及新成屋銷售挹注下，前三季稅後盈餘30.21億元，EPS達10.9元；法人估計，全年EPS可望站上11元，挑戰第十度大賺一個股本的新紀錄。

目前華固布局的新案，主要集中在雙北市及台中，總共有16筆，預計明年會完工交屋的新案將有三筆，包括總銷78億元的新莊「華固國家置地」、已售7成多，10月已取得使照，預計明年第一季可望交屋入帳；另外39億元「華固月河」、已100％完銷，明年上半年完工交屋，另外51億元「華固樂富中心」下半年完工交屋，全年合計交屋量達168億元。

法人估計，華固明年上半年營收，有機會跳升到百億大關；至於下半年，則要靠「華固樂富中心」衝刺銷售成績。

華固預計2024年至2028年分別將有82億元、180億元、176億元、356億元、389億元的新案完工，累計2023～2028年的未來六年，完工交屋量將高達1,351億元。其中五、六年後，正大北投都更合建案、正大新店都更合建案兩大造鎮案，將陸續完工，營收有望衝上史上高峰、直逼400億元大關。