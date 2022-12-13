中概汽零族群 明年業績喊衝

看好大陸放寬防疫標準，民眾出遊移動需求爆發將帶動新車銷售，有助降低對岸車廠庫存壓力，中概汽車零件族群業績可望受惠。

尤其大陸針對新能源車提供購車優惠政策引導，切入電動車、新能源車供應鏈的個股，包括東陽（1319）、廣華-KY（1338）、百達-KY（2236）、精確（3162）、麗清（3346）、聯嘉（6288）等，明年業績成長力度可望優於整體產業。

汽車零件業者指出，大陸發布防疫「新十條」放寬限制，將有助帶動年末商務、返鄉、探親等剛性出遊需求。在出遊與防疫平衡需求增加下，將為對岸車市在農曆年前創造一波消費力道，有助降低各車廠庫存壓力，推進明年出貨表現。

業者引述大陸乘聯會報告，預計明年大陸新能源乘用車批發量將達840萬輛，較今年再成長3成，新能源車新售占比進一步提升，明年汽零業者新能源車零件出貨金額與占比可望水漲船高。

東陽轉投資大陸富維東陽切入大陸特斯拉，及一汽大眾旗下奧迪與福斯電動車供應鏈，投入上海、長春、合肥三地新廠建設，預計明年第二與第四季量產後，大陸事業新能源車零件營占比將大幅提升。

LED車燈模組廠麗清，受惠客戶上海通用電動車－凱迪拉克銳歌銷售表現佳，11月營收衝上7.23億元，寫單月新高。精密沖壓零件廠百達，拿下大陸比亞迪新款電動車與油電複合動力車零件供應五年大單，營收估每年成長約20％。

鋁壓鑄零件廠精確，受惠浙江、湖北兩廠電動車電池盒放量出貨，11月合併營收衝上3.14億元，寫新高，年增83.33％。隨大陸電動車快速成長，加上歐洲塞爾維亞廠明年第一季量產出貨，切入福斯汽車集團歐洲廠電動車供應鏈，法人看好明年精確業績將較今年翻倍增。

廣華新能源車零件營收占比1成，目前在手新能源車內飾件零件訂單，包括日產Ariya、本田e:NP1、豐田bZ4X、比亞迪海豹等，還有許多開發中的新能源車零件訂單將在明年量產出貨，看好業績前景。