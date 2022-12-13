叫戰富邦momo？國泰蔡家買全家近2成股權

泰山上周宣布處分全家約兩成股權，神秘買家浮出檯面！據悉，由國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下的萬寶開發接手，希望藉此補足國泰集團在零售通路與電子支付方面佈局，與擁有富邦媒Ｍomo的死對頭富邦集團一較高下。

據消息人士指出，蔡宏圖除了看好全家國內超商二哥的零售通路優勢，且營運穩健成長，可挹注穩定收益；全家旗下的電子支付全盈支付今年4月上線，可以補齊國泰集團在零售通路、電子支付等兩方面缺口，與富邦集團一較高下。

泰山為了反制市場派龍邦的進逼，上周發動突襲，閃電宣布申讓並處分手中全家持股43,300張，總交易金額高達80.97億元，占全家19.4％股權，但公司並未透露買家。

由於泰山是透過鉅額轉讓方式出脫全家持股，對敲買方為國泰證券，因此第一時間市場就盛傳持股可能由國泰人壽接手。不過消息隨即遭國壽發言人林昭廷否認，表示壽險公司購買單一公司股票有受保險法規定，國壽要買下泰山超過10％持股，必須先報保險局核准。

市場傳言一度指出買家是國泰集團二代老三蔡鎮宇，如今神秘買家揭曉，買家不是蔡鎮宇也非國泰人壽，而是國泰金控的最大法人股東「萬寶開發」出手承接。萬寶開發資本額351億元，持有國泰金約15.86％股權，與國泰集團另一投資公司霖園投資合計持有國泰金近30％股權，是國泰蔡宏圖家族最重要的投資公司。

消息人士指出，萬寶開發出手拿下全家股權，是項莊舞劍，希望強化國泰世華銀行的信用卡及ATM通路，要在其他競爭銀行之前，搶下全家通路，因此這筆交易是在國泰證券完成。但因為金融參股產業都有10％等限制，由金控其上的家族投資公司出手，沒有產金分離的疑慮。

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