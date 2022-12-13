股價重挫 巨大：資金無虞、營運正常

巨大（9921）集團要求供應商展延票期效應發酵，今（13）日早盤股價一度被打入跌停202元，收盤價仍重挫8.04％，甚至波及自行車類股跟著重挫！巨大今日下午隨即發出澄清稿指出，目前現金與銀行額度充足無虞，營運資金正常，預估明年上半年可逐步回歸正常庫存水位！

巨大集團在爆發延票事件後，13日開盤不久，巨大一度殺至跌停202元，隨後有買盤搶進、股價慢慢拉回；終場收盤價206元、重挫18元，創下去年11月以來新低價，總成交量達6,000張，也改寫2020年中以來最大成交量。

受到巨大延票風波衝擊，自行車類股包括美利達（9914）、利奇（1517）、桂盟（5306）、日馳（1526）、愛地雅（8933）、明係（6804）等股價均重挫，平均跌幅在5-8％！其中，美利達收盤價177元、大跌12元，跌幅6.34％；利奇跌1.6元、收盤價20.95元，跌幅7.1％；桂盟重挫9元、收在148元，跌幅達5.73％；愛地雅下挫1.3元，跌幅7.26％。

巨大集團在最新澄清聲明稿中指出，自今年下半年開始，過去二年因疫情導致自行車市場大幅成長的狀況已逐漸恢復常態，加上目前受到主要市場進入冬天的銷售淡季，一般車款庫存攀升，供應鏈的紊亂狀況仍未緩解。

面對大環境的逆風，巨大集團身為自行車產業的大廠與品牌，與供應鏈夥伴共同承擔，進行風險分散與庫存的積極處理，設法與協力夥伴攜手在幾個月內將供應鏈理順回歸常態，是巨大不可懈怠的責任。

巨大集團強調，在短期的整理恢復期間，「本公司發函懇請供應鏈夥伴能協助延展票期，共同度過銷售淡季。本公司深刻感謝每一位協力夥伴，包括日本大廠的彈性配合，積極調整訂單或貨款。」

巨大集團進一步表示，因整體市場趨緩所造成的庫存壓力，公司預計明年上半年可逐步回歸正常庫存水位。且已分別於今年6月與11月24日，完成可轉換公司債40億元與現金增資27.5億元，在優先償還銀行借款後，本公司目前現金與銀行額度仍充足無虞，營運資金正常。

就長期而言，全球消費者對環保、健康意識大幅提升，自行車市場的長期發展與前景依然明朗可期。媒體報導本次協調供應鏈夥伴延展票期事件，對巨大的財務、業務不致發生任何影響。

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