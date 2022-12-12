大陸寶鋼、鞍鋼調漲1月鋼價 鋼市迎春燕

自今年5月份以來低迷許久的亞洲鋼市，隨著中國大陸寶鋼、鞍本鋼12日開出的明年1月份鋼價，全面上漲，包括熱軋、鋼板、線材及泛冷軋等多項鋼品，每公噸上漲50～200元人民幣，讓鋼市曙光窄現，鋼市提早迎春天。

對此中鋼表示，大陸寶鋼、鞍鋼調漲1月份鋼價，顯示鋼價已經落底，且可望漸入佳境，預計明年第一季鋼市可望平穩向上，第二季可望明顯復甦。

（工商 林憲祥）

中國放寬防疫政策 市場有信心

受中國疫情清零政策、通膨等因素影響需求，鋼鐵產業下半年市況低迷，但中國指標鋼廠之一的寶鋼今天開出明年1月盤價，熱軋等產品每噸分別調漲人民幣50到150元不等。

中鋼主管接受電訪認為，近期歐美、印度鋼廠出口價格皆走揚，隨著寶鋼盤價調漲，顯示中國官方釋出放鬆疫情防控政策的態度後，市場對經濟動能復甦抱持信心。

中鋼主管指出，加上澳洲鐵礦砂回到110美元以上的高水位，煤礦價格也走揚，帶動各地鋼廠基於成本考量調整產品價格。

隨著農曆春節即將到來，中鋼主管表示，正常市況下，買盤會在春節前先補貨，以便開工時運用，雖然近期市況異常，但仍可能出現低接買盤；整體而言，多數鋼廠應會優先去化現有庫存，等明年2、3月再補貨，但因為需求都在，隨著中國封控逐步放鬆，後市可望展露曙光。

（中央社）

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