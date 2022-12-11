中油：汽油調降0.4元 柴油調漲0.2元

受沙烏地阿拉伯調降明年元月銷往亞洲貨油官價及美國製造業景氣陷入萎縮等影響，國際油價趨緩走跌；中油宣布，經雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.2元及0.6元後，12日凌晨零時起汽油調降0.4元、柴油調漲0.2元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.3元。。

中油表示，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌4.87美元，新臺幣兌美元匯率升值0.209元，國內油價依公式計算跌幅為5.27％。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽油每公升應調降0.2元、柴油每公升應調漲0.8元。

不過，本週亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）汽、柴油稅前最低價較前週高。為維持價格低於前述國家，汽、柴油各吸收0.0元及0.4元；計算後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。

最終，國內汽油實際價格每公升調降0.4元、柴油調漲0.2元。累計111年至11月底止，中油共吸收約447億元。