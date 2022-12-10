2022暢銷書榜出爐 毒雞湯、飆股書籍消退

從暢銷書榜窺見社會大趨勢，新出爐的博客來2022年10大暢銷書榜，由心理勵志書搶佔高達4席，反映大眾在疫情三年，從隔離中學習或適應自處，為紓解疫情、通膨、地緣政治緊張等多重壓力罩頂，紛紛藉由閱讀尋求「紙上心理諮商」成為顯學。

博客來從今年圖書銷售統計，歸納5大趨勢，除了紙上心理諮商成顯學，今年來投資市場震盪，去年由飆股操作的書籍霸榜的情況不再，改為重視風險、投資自我，暢銷書新增許多首次出書的網路社群素人與投資小白分享經驗，還有解封後重啟出國出遊計畫，也帶動語言學習、旅遊工具書重回銷售高峰。

趨勢1、紙上心理諮商、感謝型筆記書出籠

大眾型勵志毒雞湯熱度漸退，由心理諮商治療躍居大眾顯學，人人都需要被同理與被聽見，明顯看見所有問題都回歸起點，原來我們真正該問的，不是：「你有什麼問題？」而是：「你發生過什麼事？」透過不需外求的心理師，讀者逐漸從書中找到安放自己內心的平靜角落。

暢銷書榜亞軍《蛤蟆先生去看心理師》，作者心理學家羅伯．狄保德將心理諮商過程運用在動物角色上，好讀易懂的方式巧妙結合心理學基礎知識。

此外，心想事成吸引力法則一直有忠實的讀者，今年出現各種相關變型商品，逐漸走出自成一派感謝型筆記書市場。博客來預估，疫情邁入尾聲，回歸正常生活後，明年感謝型筆記書具爆發能量，在需求與供給上都有更多元、新鮮的角度。

趨勢2、通膨下，投資自己做最好準備

疫情紅利造成台股的投資狂熱，但今年市場震盪和通膨來襲令投資人無以為繼，讀者開始放慢腳步重視風險更勝獲利，暢銷書新增許多首次出書的網路社群素人，如《給存股新手的財富翻滾筆記【隨書附贈：存股新手SOP小冊】》、《隱市致富地圖》、《一年投資5分鐘》。

地緣政治影響全球經濟版圖，40年一遇的通膨正在發生，唯有開放心態，學習增厚底蘊，才能為未來各種狀況預作準備。博客來預測，明年會延續通膨等經濟趨勢議題，讀者也會越來越重視「破框思考」、「自主人生」等生涯規劃。

商業理財去年霸榜7席，今年只剩2席，從疫情高峰期的股市投資熱，積極發展投資向外開源，到後期迎來通膨，在實質投資市場轉為保守，轉而投資自己。長銷書《原子習慣》、《投資最重要的事》歷久不衰。

趨勢3：解封後瘋出國，語言學習、旅遊工具書重回銷售高峰

今年10月國門開放後，旅遊書成長約3成，其中電子書旅遊類型銷量爆增2倍，並以日韓旅遊爆發能量最強。博客來發現，旅遊創作也有望爆量，明年將有更多走出去的主題，包括旅行、山岳、自然寫作陸續出現。

國境開放也推動出國留學的準備，多益、雅思、托福等考試用書需求重回高峰，語言學習用書《新制多益》、《全新！新制多益TOEIC聽力／閱讀題庫解析》紛紛登上年度閱讀暢銷榜。

趨勢4：動畫入眼、漫畫入坑，尋求可知的預言

漫畫市場近年大熱，銷售出版品更趨活絡，年度熱門IP以新興的《間諜家家酒》、《鏈鋸人》受關注，透過動畫化再創銷售高峰。例如，遠藤達哉《間諜家家酒》系列有兩本單行本一起擠入年度新書榜TOP10。

經典作品也不惶多讓，20年前經典《新世紀福音戰士》以特裝版重現，登即時榜冠軍。前兩年日本爆紅的神預言漫畫《我所看見的未來》，透過YouTuber中文介紹激發讀者好奇，今年7月首次推出中文版，躋身年度漫畫排行榜，是繼去年《鬼滅之刃》後另一現象級作品。顯示在飽受疫情、戰爭、通膨等多重困境摧殘，許多人尋求「可知的預言」。

趨勢5：跨界創作寫出一片天

勵志作家黃山料轉行寫小說獲青睞，本土最有文采的魚販林楷倫，首部作品不只看到魚販作家的寫作人生，還有魚市內外的人情故事。閱讀暢銷榜第5、第8的藝人林依晨、林志玲的書寫，深入人心。

郭婞淳、盧彥勳、大谷翔平等運動選手傳記熱賣，及羽生結弦轉型、費德納退役等話題，牽動支持者眼球，出版品是珍藏也是信仰。