運價狂跌！貨櫃三雄11月營收縮水逾36％

運價跌不停，貨櫃海運三雄營運度小月，9日同步公告11月合併營收，長榮為360.94億元，月減20.93％、年減29.29％，跌破400億元關卡；陽明196.12億元，月減18.25％、年減43.13％，跌破200億元；萬海129.89億元，月減13.34％、年減43.27％。

總計貨櫃三雄11月總營收686.95億元，與去年同期仍享有疫情紅利的總營收1,084.2億元相比，大幅萎縮逾36％。

陽明、萬海表示，受市場供需波動、運價修正及客戶持續調整庫存因素影響，11月合併營收雖較10月及去年同期減少，但累計前11月營收仍年增2成。

陽明指出，俄烏戰爭、能源、通膨危機，使各國經濟與消費需求持續走弱，雖然大陸逐步鬆綁清零政策，但全球經濟成長動能仍面臨挑戰。

再者，部分港口碼頭作業持續受到通膨勞資問題所引發的罷工行動影響，關係最大進口國美國西岸碼頭與鐵路勞資談判進度陷入膠著，為供應鏈恢復正常增添不確定性。

由於海運價量雙雙走弱，據Alphaliner最新航運市場預測，今年供給成長（4.4％）遠大於需求成長（0.9％）；明年預估供給成長為7.8％，需求成長為2.7％，運力供過於求壓力大，是造成近半年來運價連續性下跌的關鍵之一。

船公司為了護「價」，持續控艙效應開始顯現，SCFI 9日最新一周報價1,138.9點，跌幅收斂至2.84％，且地中海線率先翻紅，小漲14美元至1,827美元，令海運業振奮。

另外，將老舊船舶拆解減少運力也是一途。萬海8日公布一筆多達10艘老船汰舊拆船的標單，約當過往三年的拆船量，堪稱貨櫃三雄在疫情以來最大手筆。

萬海表示，公司有既定計畫進行汰舊，之前向日本造船廠續訂24艘3,000TEU新船，並於今年再向台船購買4艘。

但前兩年疫情導致全球嚴重塞港，市場嚴重缺船的狀況，不得不暫緩舊船汰換計畫，以提供客戶足夠艙位出貨。如今，公司決定再度啟動老船汰舊，到期高價租船也將陸續退租，讓航線運轉更環保及有效。

長榮也表示，老舊船舶拆解在既定的船隊汰舊換新規畫中。法人解讀，貨櫃三雄掌握時機執行船隊汰舊計畫，將可有效優化船隊，並有助舒緩運力。