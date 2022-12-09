大陸水泥價格疲軟 群益這樣看水泥產業

近期中國各地區水泥價格以下跌為主。受到疫情防控、降雨氣候及下游資金短缺等因素影響，水泥市場需求提前進入淡季，部分地區企業已開始增加錯峰生產的執行天數，以減緩價格下跌的速度。鄰近年前下游需求難見大幅改善，預計水泥價格將以震盪下跌趨勢為主。

市場需求提前進入淡季，中國水泥報價以下跌為主：

近期中國各地區水泥價格以下跌為主，主要跌價區域為浙江、湖南、重慶等地區，下跌幅度約10-30人民幣/噸。

各地區方面，華東地區水泥價格弱勢運行。江蘇南京地區水泥價格維持平穩，因疫情及雨水氣候雙重干擾，下游需求表現清淡，受惠於企業自主停窯，庫存處於中等水準；江西地區水泥價格持穩，雨水氣候增多導致需求減弱，企業發貨約5-7成，庫存處於高位。福建地區11/2022下旬的漲價計畫未能落實執行，主因下游資金短缺導致開工項目較少，加上降雨及疫情因素導致需求更為清淡所致。

華南地區方面，水泥價格小幅回落。廣東廣州、佛山地區價格下調10-20人民幣/噸，主因西江通航能力恢復、廣西水泥進入量增加，加上市場資金情況欠佳，工程項目進度放緩，庫存壓力攀升之下，企業降價促銷所致；廣西南寧地區水泥價格暫穩，市場資金短缺加上局部疫情防控導致庫存水準提高，企業銷售壓力加大所致；湖北武漢地區水泥價格預計下調，幅度約20-30人民幣/噸，主因鄰近年前，下游工程開工率下滑，然水泥產線正常生產之下，導致庫存持續攀升所致。

西南地區水泥價格出現回落。四川成都地區價格穩定，下游工程項目正常施工，同時企業執行錯峰生產，庫存維持在40％-50％；重慶地區水泥價格下跌20-30人民幣/噸，受防控政策及資金短缺影響，需求表現走疲，庫存處於高位，企業開始降價搶量所致。

整體而言，受到疫情防控、降雨氣候及下游資金短缺等因素影響，水泥市場需求提前進入淡季，部分地區企業已開始增加錯峰生產的執行天數，以減緩價格下跌的速度。鄰近年前下游需求難見大幅改善，預計水泥價格將以震盪下跌趨勢為主。

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