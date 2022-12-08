今年全台房市交易量面臨32萬棟保衛戰，明年大選年是房市雙面刃，「三利多、二利空」將影響房市走勢，政府爭取年輕族群選票，平抑房價仍會是住宅政策主軸。其中，最關鍵的「平均地權條例修法」何時通過，為重要觀察指標，預料「政策」仍是影響明年房市的重要力量。

台北市不動產仲介公會8日舉行年終記者會，發布明年房市展望，預估今年六都交易量全面衰退，全台合計約在32萬棟，是六年來首次出現負成長，預期房市將是「量縮、價緩跌」格局。理事長郭子立指出，大選年是房市雙面刃，明年下半年起大選因素發酵，變數更多，三大利多、二大利空，將影響明年房市走勢。

台北市不動產仲介公會公關主委張欣民表示，各界普遍看壞明年房市，不過明年房市有三大利多，一是疫情退散所出現的內需報復性消費；二是投資客退場，剛性需求買盤更勇於出來購屋；三是總統大選年可能釋出的利多，三大利多都有助於穩住房市基本盤。

不過，明年下半年逐漸進入總統大選選戰，執政黨政策若為爭取年輕族群的選票，而在居住正義議題上多所著墨，可能會衝擊房市發展，國內外緩升息及經濟衰退，將是明年不能忽視的兩項房市利空因素。

房地產業者認為，近年房價大漲，政府持續推出的打炒房政策只讓交易量萎縮，但各地區房價仍處於歷史高點，年輕人購屋壓力史無前例沉重。在此次執政黨地方選舉大敗後，為在總統大選中爭取年輕族群選票，平抑房價仍會是住宅政策主軸，尤其平均地權條例修法，不排除在本會期或下會期通過修正版本，以拆除高房價地雷，政策仍是影響明年房市的重要力量。

張欣民表示，預期明年交易量將會低於今年，不過衰退幅度應該有限，房價表現則會有較大落差，尤其過度炒作、「無基之彈」的新興重劃區、房價暴漲區，房價修正幅度會較大，台北市因房價居高不下，人口外移、資金往低價區移動，台北市今年交易量衰退6.5％，不過因這一波房市榮景中，台北市較無投資客炒作，未來房價相對持穩。

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