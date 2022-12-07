海空運價直落 台驊11月營收14.12億雙減

台驊控股（2636）11月營收14.12億元，月減10.78％、年減61.63％，主要受到海空運市場需求疲弱，連動運價持續下滑影響，累計前11月合併營收269.89億元、年減17.17％。

但值得注意的是，台驊前11月高毛利的大陸內貿物流業務逆勢成長年增18.08％，至於海運、空運及鐵路業務則呈現年減情形。

台驊表示，貨櫃航運市場現貨運價持續下跌，但在船商加大力度控艙護價下，控艙效應逐步浮現，美西航線跌幅有所收斂，美東航線雖下跌，但維持在相對獲利空間。

11月底開始歐洲線貨量陸續開出，有利運價止穩，美國消費者在黑色星期五的網上支出達到創紀錄的91.2億美元，高於2021、2020年水準。隨著廠商庫存持續消化，民生用品需求有逐步增加跡象。

明年經濟前景仍不明朗，預期運力供給成長率高於需求，但新船交付非一步到位，所以實際上供給增加情況沒有外界預測的嚴重，加上船舶環保新規施行，會淘汰一定比率的舊船。市場將因通膨壓力、地緣政治因素、供應鏈更動、中國持續清零政策及需求疲軟、擁堵緩解和運能增加的組合而變得更難以預測。

隨著全球經濟放緩，航空貨運市場持續萎縮，空運運力復甦停滯不前，據Xeneta資料，可用的腹艙和貨艙空間比疫情前水準低7％。在運力及勞動力短缺下，限制了航班及倉庫的生產力，但整體空運運價下降情況，並不如海運運價劇烈；但在整體經濟和地緣政治不確定下，消費者支出意願減少，出口貨物將轉向艙位充裕且運價便宜的海運服務，預期航空運價走向仍不易上漲。

台驊在海空運及鐵路營收雖然受到運價及運量因素而減少，但在內貿物流業務逆勢成長，主因是大陸龐大內需消費及生產供應鏈的「雙循環經濟模式」，對倉儲運輸需求持續增長。因應此趨勢，未來將以併購或合資方式整合上下游產業擴大市場佈局。除加強本業業務拓展擴大營運規模外，同時布局物流相關同業的策略性投資和綜效的整合，冀望帶領公司業務平衡發展。

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