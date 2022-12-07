台塑四寶11月營收 僅台塑逆勢小增

受制大陸防疫管控干擾，油價、塑化及電子材料行情趨緩，台塑四寶11月營收除台塑逆勢小增，其餘趨緩下滑，11月合計營收1313.45億元，月減8.7％；其中，台塑(1301)月增1.9％，南亞(1303)月減5.4％，台塑化(6505)、台化(1326)也因煉油歲休，及油價、ABS、PS報價下滑干擾，營收月減11.1％、12.3％。

台塑因大陸寧波廠疫情封控結束，11月恢復正常交運，惟產業鏈持續進行庫存調整，終端需求疲軟，11月除液鹼及AN產品價格上漲外，其餘產品平均價格均比10月下跌，幅度介於4~16％，11月營收173.64億元，月增1.9％。

不過，今年歐美啟動升息循環對抗高通膨，全球多數央行紛紛跟進，房地產景氣急轉直下，建材、塗料及家電等需求萎縮，大陸及東南亞來料加工訂單減少，加上大陸及韓國新增EVA產能投產，台塑11月PVC、EVA、AE及AN價格比去年同期下跌，幅度介於23~45％，導致11月營收年減29.2％。

南亞表示，11月營收252.04億元，月減14.2億元(量差-6.5億元、價差-7.7億元)，減幅5.4％。其中，化工產品因原料價格拉低產品售價、寧波BPA定檢；聚酯產品受到美國感恩節假期影響，出貨量減少；塑膠加工產品也隨原料走跌、客戶延後下單，營收趨緩。

不過，雖然環氧樹脂受到原料ECH、BPA價格下跌影響，調降售價，但銅箔基板、銅箔因網通、伺服器、車用、鋰電池用途需求略增，加上外銷東南亞訂單增加，使電子材料產品整體銷售量成長，營收增加。

台塑化11月營收620.85億元，月減11.1％。其中，烯烴事業營收與10月相當。煉油事業因第一套重油加氫脫硫裝置因設備異常、臨時停車檢修，11月原油煉製量9,538千桶(318千桶/日，30天)，月減3,401千桶，加上11月杜拜原油平均價格比10月下跌4.9美元/桶，營收月減14.8％。

此外，台化因整體經濟環境下行、大陸防疫政策持續動態清零，客戶開動降低，採購心態保守，產品行情續跌，加上11月大陸寧波苯酚廠安排定檢，PIA部分大陸訂單改由台灣出貨，台化出光、越南FIC及台灣醋酸銷售減少，11月營收266.92億元，月、年雙減12.3％、15.6％。其中，11月量差月減26.6億元，售價差減少10.9億元。