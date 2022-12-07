航空雙雄迎戰出國潮 小心背後藏2大隱憂

航空雙雄華航（2610）和長榮（2618）近期大舉徵才、增加航班，因應疫後客流回歸和農曆春節商機。法人預期，明年元旦出國潮將湧現，航空業首季載客率將達今年第四季的5成，2024年將回到疫情水平。不過，國際航空運輸協會（IATA）仍示警，預期2024年亞太地區航空業復甦水平恐明顯落後，風險偏下行，關鍵在大陸的防疫政策和部分經濟體將面臨衰退。

IATA於6日預估，明年航空業將實現47億美元的淨利潤，將有超過40億人次搭乘飛機；明年的利潤將「觸手可得」（within reach）；今年航空業的整體虧損也預期從97億美元（約新台幣2974億元）下調至69億美元（近新台幣2116億元）。

面對後市榮景，台灣各家航空公司開始積極備戰，台灣虎行5日搶先宣布要廣招客艙組員、運務員共200名；華航則3年來首度針對「機場運務員」、「客服人員」兩職務招募新人；另外，長榮航將持續招募逾200名空、地勤人員；星宇航空則提出500項職缺。

法人分析，雖然邊境10月已解封，不過在假期安排與機場缺工等因素下，預計元月開始才會出現較顯著出國潮，預估2023年首季載客率將比今年第四季成長5成，並恢復到疫情前一半的水準，航空公司2023年的整體航班數也將達到疫情前的8成水位、2024年恢復到2019年的全盛時期。

分別看雙雄營運表現，華航方面，受惠邊境管制政策鬆綁，客運市場需求轉強，今年第三季客運收入年增4.97倍，緩解部分貨運需求趨弱，以及航空燃油上漲帶來的營運壓力；長榮航方面，同樣看好客運復甦態勢逐漸成形，各航點逐步增班，11月開始，長榮航的歐洲航線已恢復到疫情前航網數，預計在2023年第二季總航次將恢復到疫情前8成以上規模。

不過，IATA仍提出兩點隱憂，呼籲各界留意航空產業存在的風險。IATA認為，2024年全球航空業將回到疫情前的水平，以美國復甦情況最好，但亞太地區恐將「明顯落後」，IATA首席經濟學家湯森（Marie Owens Thomsen）警告航空產業風險仍「偏向下行」，關鍵在於中國大陸，主要危機還是圍繞在防疫措施上；另外也要留意一些經濟體衰退對航空產業造成的影響。

（ 旺得富理財網 李澍）

延伸閱讀

睽違3年重開缺！華航招募百名運務客服

連假瘋出國 華航、台虎重押日本線

星宇累虧百億 拚明年Q2轉盈