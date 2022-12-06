大同攻能源事業 奪台電26億儲能標案

大同（2371）能源事業再傳捷報，繼日前標得低壓智慧電表17.8億元，旗下持股100%的子公司大同智能近日又取得台電冬山超高壓變電所儲能案26.25億元。

大同指指出，該案採最有利標決標，規模達60MW，大同智能在國內五家機電大廠激烈競逐中脫穎而出，全案預計於2023年底正式加入系統運轉。

因應能源轉型趨勢，在大量再生能源併網下確保電網系統安全穩定，大同成為台灣第一家上線台電日前電力交易平台的廠商，提供台電管理再生能源的服務，2022年底亦即將上線全台第一個可依台電需求對電網進行電能移轉的增強型動態調頻儲能系統。大同集團自建儲能案場已陸續商轉貢獻營收，預計在2023年底包括自建案場將有超過100MW之規模。

大同長期投入智慧能源與儲能技術，是國內發展微電網的先驅，榮獲亞太經合會APEC智慧電網銀質獎的台灣第一座微電網示範園區即為大同的代表實績，新北市烏來區公所防災型微電網、澎湖七美以及南沙太平島的離島型微電網，亦皆為大同所建置。

同時，儲能併網實績除了高雄永安的台灣第一套百萬瓦級大型儲能系統外，亦涵蓋桃園、彰濱工業區、台南歸仁等案場，是業界少數擁有建置微電網與儲能技術及實績的廠商。

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