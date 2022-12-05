泰山快刀砍金雞母全家 大股東龍邦怒告

泰山火速變賣金雞母全家 龍邦揚言提告

泰山（1218）經營權之爭高手過招，眼看龍邦為首的市場派持股節節升高，公司派火速變賣金雞母全家，上周五才公告申讓，今天就宣布已透過鉅額逐筆交易方式完成43,300張之交易，總交易金額約80.97億元，處分利益約54.53億元。

對此，市場龍邦發表嚴厲聲明，表示泰山此舉已經嚴重損害公司商譽，並對公司治理造成不可抹滅之損害，更漠視廣大股東權益。作為大股東，龍邦將循正規管道向主管機關提出申訴並研擬依法提告。

龍邦強調，一直以來以穩定泰山經營體系、協助公司長遠發展為目標，持續買進泰山股票，為公司一貫立場。針對日前泰山董事會決議處分所持有之絕大部分全家股份之議案，事前既無詳細之評估，亦未於董事會中為詳細說明。且因違反公司法必須經過股東會決議之規定，更對公司之經營有莫大之傷害，獨立董事杜英達已表示反對意見，本公司所屬之代表人董事於會中亦強烈反對，然董事會仍違法決議通過該等無效之議案。

本公司為保護泰山公司全體股東之權益，更於今（5）日去函公司與全體董事表明該等董事會決議依法無效，但仍發生如此憾事，本公司將採取所有法律程序，訴究相關人等之法律責任。

更遑論原本於週一董事會中告知，將於半年內從優賣出之全家股份，卻僅在不到72小時內，召開記者會並告知處分全家股票，整個記者會過程卻不到90秒就倉促結束，也不接受任何記者提問，無論是交易對象以及與董事會當中說明的處分完全不相同，公然欺騙董事會，泰山公司此舉更罔顧全體股東之權益。敷衍了事的惡劣態度，連代表社會大眾的記者問題都不甩，可見泰山公司之傲慢。

大股東龍邦怒告 泰山四點回應

泰山（1218）經營權過招，公司派火速變賣金雞母全家，引發市場派大股東龍邦揚言提告。對此，泰山晚間回覆強調：「處分過程完全符合程序」。

泰山回覆大股東龍邦的疑問，表示泰山處分全家案，處分過程完全符合程序，包含一、經理部門事先徵詢2位外部律師出具法律意見書，並經過審計委員會及董事會的充分討論，經董事會合議決議後及通過相關授權事項後，始進行相關出售程序。

二、全家便利商店係泰山企業之長期投資，售出全家股票完全不影響公司本業經營，並不適用公司法第185條之規定，歷年來已有許多上市公司處分長期投資股份之案例可供參考。

三、泰山投資全家便利商店，歷年從全家分得之投資收益，佔公司淨利的比重，從2017年的高達91％，逐步降低至2020年的56％，顯見公司大幅改善本業經營，減少對業外投資收益之依賴，透過處分此業外投資，將可進一步專注於本業經營。

四、國內外的投資環境詭譎，對未來便利商店的經營有許多挑戰，現階段進行此投資的獲利了結，除了確保公司股東利益，更可改善財務結構、充實營運資金，促進公司本業之增長。

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