微型電動二輪車納管 三天掛牌1,778件

微型電動二輪車11月30日起納管，新買車輛必須掛牌、投保強制險，並且限制騎乘年齡必須要在14歲以上。根據公路總局統計，上路三天掛牌1,778件，立委質疑留成過於複雜、宣導又不足。針對需達30輛才可享有定點服務，交通部長王國材今（5）日承諾，偏遠地區個案處理，標準一周內會訂出。

立委李昆澤5日在立法院交委會質疑，微型電動自行車11月30日正式要求投保掛牌，有兩年宣導期，兩年之後才會正式開罰，我國有50萬輛以上微型電動自行車，掛牌流程卻很複雜、宣導也不足。

李昆澤說，民眾需要準備文件，備妥車輛來歷證明、出廠證明、海關進口完稅證明等，目前僅有14間保險公司可以投保，還要去查核掛牌，不管是在監理機關，還是申請到點服務（30輛以上就可以申請定點服務），掛牌後還要進行車輛查核，看有沒有違規，合格才會發牌掛牌，掛牌完成保險才開始計算，流程真的很複雜。

李昆澤認為，目前辦理情形要加強，根據公路總局統計，到12月2日，掛牌總共1,778件，不合格201件中有67.82％、137件是來歷憑證問題，找不到原廠文件、海關免稅證明等，另外還有改車、調速限或燈光、自行車尺寸不符等；至於前三天舊車不合格比率12％。

李昆澤說，有些已經年代久遠找不到文件，當初不太會保存原廠證明；民眾也有反映投保領牌有空窗期，車輛在空窗期發生事故是在保，但保險不會給付；第三個是服務可近性，到監理機關比較遠，沒辦法申請牌照程序。

對此，路政司長林福山坦言，來歷證明部分，確實早期車廠有歇業、關廠穩提，因此有結合協會提供178處經銷商點來做。對於上路三天有這些問題，會找公路總局討論。

李昆澤再提到，目前要申請30輛才會派員到指定地點服務，應該要考量偏遠地區服務，滾動調整，加強量能，我國超過50萬輛想要兩年內完成投保掛牌有其困難。

王國材說，微型電動二輪車總數65輛，使用中45萬，針對派員問題會予以協助，也可以彈性調整，會請公總因地制宜，偏遠地區個案處理，應該可以比30輛低，10幾輛也可以。同時允諾一周內訂出相關標準。