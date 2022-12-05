上銀醫療機器人明年業績目標倍數成長

上銀因外在環境充滿變數，尤其美國明年經濟可能負成長，明年營運暫定與今年持平，但以下肢復健訓練機器人、內視鏡扶持機械手臂兩大醫療用機器人，搶攻兩岸、東南亞、中東及歐洲市場有成，訂出明年上銀醫療用機器人明年業績倍數成長的目標。

上銀表示，上銀7、8年前從工業用機器人跨足醫療用機器人領域，第一代下肢復健訓練機售價新台幣3、4百萬元，只有瑞士產製下肢復健訓練機售價的四分之一，獲台大醫院總院及新竹分院、中國醫藥大學附設醫院、慈濟醫院、高雄國軍802醫院、台南仁村醫院及羅東博愛醫院等採用，在大陸銷售1、2百台。海外市場布局也賣到印尼、中東等市場，今年小量賣到東歐斯洛維尼亞。

上銀指出，上銀2017年起，每年都會報名參加台灣醫療科技展，今年參加剛落幕的台灣醫療科技展，聚焦復健、微創手術兩個領域，主推第二代主動式下肢復健訓練機、內視鏡扶持機器手臂。

上銀指稱，上銀開發的內視鏡扶持機器手臂是以醫生為主體，器材為輔助工具，讓醫生開刀更有品質，也獲台中中山醫學大學附設醫院、彰化秀傳醫院、屏東基督教醫院等採用，近期也在高雄長庚醫院適用，主要應用在一般外科、腹腔及婦科外，海外也銷往泰國實績，今年進軍歐洲市場，獲東歐波蘭及法國醫院試用。大陸今年放寬醫療分級認證，有助於上銀明年將內視鏡扶持機械手臂銷往大陸。

上銀表示，上銀看好高齡化對精準醫療需求，上銀未來強化布局海內外持續拓展醫療機器人經銷通路，目前醫療用機器人佔上銀營收還不到1％，明年醫療用機器人業績目標要倍數成長。