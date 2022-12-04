疫情紅利沒了 低運價惡化 海運怎麼辦？

美中歐三大經濟體同步放緩，受到通膨、戰爭、防疫三大因素壓抑貨量需求與供給，使全球海運業艙位供過於求，拉低運價情形惡化，第四季到明年第一季傳統淡季，將主要依賴長約、控艙兩招自救。法人估，長約占比高的船公司至少可以撐到明年4月，長約占比少或沒有的船公司挫咧等。

隨著疫情紅利結束，海運業界想在景氣反轉之際安然度過，市場傳出，赫伯羅特、陽明、HMM等多家航商CEO，都在內部強調利潤的重要性，不僅要打運價保衛戰，也各顯神通賺管理財。

國內貨代業者透露，12月有海運聯盟加碼技術性抽船，加大控艙力度；近期還有船公司歐洲線船舶，寧可多花六天時間繞道好望角，只為了省下蘇伊士運河通行費，此運河是連結亞洲與歐洲海運要道，運河通行費今年來三度調高，並宣布明年1月再漲約15％。

大陸2日鬆綁防疫限制，海運業期待大陸出口貨量增加，在年前衝一波，但業界直言，光靠大陸解封的貨量有限，還要看俄烏戰爭何時上談判桌和談、全球通膨降溫進度，如果這兩項因素都能在明年好轉，海運業賺錢機率大增。

明年第一季亞洲農曆過年放長假，運價下行壓力仍大。馬士基透露，至少有一個海運聯盟考慮在亞洲到西北歐實行冬季航行計畫，在1月21日農曆年開始每周運力減少1／3。

陽明海運前董座謝志堅表示，全美零售聯盟（NRF）上周發布預估數據，下半年全美零售銷售下跌5.3％，明年第一季續跌約14％，或許第二季有機會變好。

業界估計，長榮、陽明長約占比約4至5成，萬海較少，貨櫃三雄第三季營運表現已開始拉開距離，長榮稅後淨利1,000.7億元，季減7.4％、年增25.7％；陽明稅後淨利497.48億元，季減10.4％、年減2.1％；萬海稅後純益約223.58億元，季減約25.8％、年減37.1％。

但謝志堅強調，歐美經濟面好轉，不代表貨櫃船公司業績也會好轉，海運業最大問題是明、後年預估船噸增幅比貨噸增幅大許多，就看船公司控艙能力。由於宏觀經濟充滿不利因素，馬士基預期明年全球貨櫃市場大致持平，但有下行風險。