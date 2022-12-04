運價連24崩 最慘還沒過去?專家:觀察3重點

運價長達6個月走跌，11月以來狂掉跌掉31％，疫情紅利沒了。上海出口集裝箱運價指數（SCFI）最新數據為1,171.36點，周跌58.54點，連24周走跌，跌幅收斂至4.76％，續創2020年8月下旬以來新低價位，三大長程線運價仍走跌，其中歐洲線每TEU（20呎標準貨櫃）續跌至1,085美元，淡季可能跌破千元大關。

運價已跌回疫前水準，今年底美國採購旺季將落空，最明顯的是各大港口貨品及空櫃爆滿；玉山投顧期貨分析師江仲康指出，運價變化可觀察三大重點，包括俄烏戰爭何時結束、全球通膨與經濟變化，以及明（2023）年國際海事組織實施新環保法規後，全球貨運的供需變化。

運價走弱，貨櫃三雄股價也重摔，一哥長榮（2603）上周股價小跌1.25％，今年以來下殺42.38％，萬海（2615）近一周跌0.53％，而今年慘掉53.08％，陽明（2609）單周跌0.15％，今年以來跌幅為三雄最輕，也有32.77％；本土投顧指出，貨櫃市況需求走弱，運價難漲易跌，股價不易強過大盤。

據英國倫敦海運諮詢機構德魯里（Drewry）所編製的世界貨櫃運價指數（World Container Index, WCI）顯示，歐洲線運價持續走低，主要因運往歐洲的航班，已趕不上耶誕假期，加上港口壅塞問題已解決，且歐洲線多數是2萬箱的大船，單位成本較低，同時歐洲線有收貨櫃港作業費，因此貨櫃箱單價壓低到1,500美元，航商還不至於虧損，惟明（2023）年運力將微幅增長，若需求未見提升，對於農曆年後運價止跌較為不利。

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（ 旺得富理財網 黃順德 ）