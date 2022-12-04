FIABCI全球領袖高峰會 6日高雄登場

在國內多家重量級建商、高雄市政府的全力爭取、出錢又出力的籌劃之下，第41屆世界不動產聯盟FIABCI全球領袖高峰會，將在6日晚上的歡迎酒會之後，緊接著7日到9日，舉辦多場主題演講、論壇、和參訪，這將是國內疫情邊境管制寬鬆之後，第一個國際人士到訪最多的展會活動，將引領高雄和台灣的建築融入國觀。

主辦單位表示，第41屆FIABCI全球領袖高峰會，6日晚間在高雄展覽館舉辦歡迎酒會，預計來自26個國家、中外嘉賓共逾400人，將以智能與科技的融合，迎接為期4天的峰會。

FIABCI台灣分會理事長張麗莉表示，這一屆的高峰會，可說是集結了高雄所有建築不動產相關公協會的支援，從論壇內容及講者的邀請、高雄市深度參訪，到各式晚宴，將進一步推廣高雄建設計畫、亞洲新灣區及不動產開發相關成果。

張麗莉指出，FIABCI全球領袖高峰會希望透過在地文化、創意與建築展，現出台灣的地方意識，讓與會者了解，建築背後設計巧思、與城市文化的連結，提高人民居住環境水準，同時也讓台灣建築形象走向世界觀。

主辦單位說，這次的主題演講，特別安排7日邀請到獲獎無數的新加坡國際建築團隊WOHA Architects創辦人黃文森建築師，擔綱首場主講人，黃文森以「Living Building，Green City」的核心理念不斷創造出一棟棟與當地生態融合的綠建築，在生物多樣性與城市友善環境的原則下，透過對城市的生態研究與模型數據實驗，設計出適合當地環境氣候的真正綠建築，師法自然，讓建築與自然一起呼吸，重新審視高樓建築設計方式對於都會區的影響。

這屆高峰會靈魂人物之一的蒂莫．勒克菲爾德（Timo Leukefeld）教授，則被譽為未來生活的代言人，其論壇將緊接在黃文森建築師之後進行，勒克菲爾德教授做為德國的能源大使，他將指出能源自給自足的道路，讓人民能更聰明的使用能源，創造一個能源無限的世界，並以創新的解決方案與與會者進行分享。