貿協3年翻轉會展數位化 虛實商機一把抓

歷經兩年多慘澹經營，外貿協會終於等來了國境解封，第四季實體 會展逐步回復生機。二年多來，貿協全力發展數位會展，擴大雲端影 響力，包括2021成立創新業務中心、2022元宇宙產業聯盟，以及年底成立數位科技中心等，透過多元功能的發揮，促成廠商對國際虛實商機一把抓。

疫情干擾全球經貿市場二年餘，儘管實體會展會議幾近停擺，貿協團隊從未停止過在經貿推廣運用科技創新化，2020新冠疫情爆發之初，即時將三年數位轉型全部活用，轉戰線上會展、會議、拓銷洽談，台灣經貿網更轉電商化；至今台灣經貿網企業會員雖無大幅增加，但提供企業會員更多元數位促銷功能，包括Mega Expo線上VR展、會員專屬雲端虛擬展間、自動生成影音web story及avatar產品介紹影片等服務，無疑為廠商的海外拓展添新翼，也讓訂單無遠弗屆。

貿協董事長黃志芳在創新業務中心成立時曾表示，要隨著新科技不斷創新做數位轉型，因為競爭者會無所不在，如果數位轉型成功，新客戶會無所不在；因此，今年即使全球國境解封，貿協在參與東京時尚匯集展時，仍運用虛擬線上展館，提供商品VR及360度環物影像展間，達到線下融合線上（OMO）一站式服務。