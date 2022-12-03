國境解封 明年會展人次有望回復至少八成

台灣國境自10月解封以來，來台參與會展的國際商務客全面搶進，不僅來台參展、觀展，同時有不少國際品牌高層來台；外貿協會預 估，明年會展總產值有望上看593億元，目前國際型會議均排滿，整體來台觀展人次有望回復至八成。

疫情連續二年多衝擊全球會展產業，台灣無法倖免，2019台灣會展產值甫創歷史高峰達482億元、來台商務客逾31萬人次，到了2020年因疫情衝擊，不僅辦展會場次與產值均砍半，來台商務客只剩5％，不到2萬人次，去年2021更有防疫三級警戒，若以過往貿協一年辦理逾40場國際大型展覽的營收，去年幾乎歸零。

今年隨著全球國境解封，各國大型實體展均回歸，台灣遲至10月解封，但來台觀展商務客陸續回流；據貿協統計，以第四季來說，國際專業展包括國際能源周、國際電子展、物聯網展等在國境解封後，來台商務客均明顯增長。

儘管疫情、通貨膨脹及世界總體經濟的不確定性，讓所有企業對未來經濟展望保守，但明年專業展規模依舊爆棚，貿協指出，明年安排國際大型展覽場次已逾60場，會議達382場、 獎旅場次也有130場，均已超越2019高峰年，預計全年會展產值上看593億，來台商務客可望達39萬人次，可預見創造來台經濟效益達逾400億元。