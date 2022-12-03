泰山大賣全家持股 專家曝背後2大盤算

泰山經營權之爭戰況激烈，隨市場派龍邦持股拉高到42.16％，公司派絕地大反攻，2日公告申讓金雞母全家4.35萬張、約當2成持股，一口氣出脫86.7%持股造成轟動，專家分析，公司派此舉除有至少80億元落袋為安，資金用來買回庫藏股或減資都行，還能阻斷市場派覬覦，即使丟失經營權，也讓龍邦撈不到好處。

泰山除了食品本業營運穩健，手中握有5.01萬張的全家股票，持股比重逾2成，是僅次於日商全家便利商店的第2大股東。由於全家是超商二哥，門市數逾4000家，獲利出色，泰山過去每年認列轉投資全家收益3-4億元，占稅後純益比重曾達7成，近2年雖因本業獲利提升而降低，但比重仍約5成之多。

正因手握全家這隻金雞母，也讓泰山引發市場派覬覦，如今決定出脫全家持股，申讓後持股僅剩6,636張，就是意圖打擊市場派，接下來龍邦是否因此打消全面改選的念頭，或反而加快腳步奪取經營權受關注。此外，全家股權的轉讓對象，泰山也尚未公告，以及是否引進白衣騎士神救援也待確認。

泰山2日公告鉅額逐筆申讓全家持股，為活絡長期股權投資價值、提升股東權益及改善財務結構，並同時提出14.48億元的資本支出案，擬更新產線及擴充產能，但親市場派的獨董杜英達在審計委員會及董事會表達反對意見，主張空白授權太多，且處分金額近公司資本額2倍，應適用公司法185條的規定。

業界分析，雖公司派詹家持股比重不低，推測連同外圍友好人士，整體持股近4成，但因家族開枝散葉，傳承已到第3代，股權分散且曾爆發過堂兄弟內鬨，家族整合非易事，難以抗衡已砸49億元買股的龍邦大軍壓境，雙方持股差距逐漸拉開。

由於泰山去年12月才剛改選董事，按董事任期3年，將在2年後的2024年才會改選，但公司派除擔心杜英達提前發動股臨會，也擔心在持股落下風的情況下，即使拖到2年後正式改選，也難敵市場派逼宮，盛傳出已找來擅長經營權爭奪的王牌律師陳錦旋操盤，接下來預料還會有更多反制措施。

對於泰山賣股放大絕，引發PTT網友熱議，有人認為把金雞母丟掉是斷腕求生，想教訓市場派讓收購者賠錢，但也有人感嘆此舉等同削去皇冠上的寶石，根本是傷敵一千自損八百，小股東一點好處都沒有，屬於短多長空的策略。

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