國揚強攻商辦、廠辦 全台開花

國揚（2505）看好台商回流，帶動企業總部升級潮，近年重押商辦和廠辦市場，合計集團關係企業和大股東，已陸續插旗雙北市內湖、三重、土城、新店、汐止、中和及高雄特貿三，全台遍地開花，估計可售金額多達500億～600億元，未來占營收比重將超越住宅。

國揚2日舉辦法說會，協理王正怡表示，今年並無新案完工交屋可供入帳，因此相對去年同期業績衰退，累計前三季合併營收35.79億元，稅後純益5.56億元，EPS為1.46元。展望明年，國揚仍無新案可供交屋入帳，將以餘屋銷售、轉投資事業漢神百貨等公司所挹注。

王正怡表示，目前國揚手中新成屋個案，包括高雄「國硯」約10億元，台南「翡翠森林」約11億元，高雄地上權住宅「微笑時代」約0.5億元，合計三案還有21.5億元待售。

至於開發中個案，王正怡表示，國揚有11筆新案，遍布全台。其中住宅案共6筆，土地面積逾1.14萬坪，包括台北市中山區「國揚吉麟」都更案、今年3月已取得建照；新北市新店「寶元都更案」，預計明年3月取得建照；基隆「早安國揚二期」，預計明年8月取得建照；台南「翡翠森林-綠光區」，今年11月才拿到建照；高雄鼓山案則預計明年9月可望取得建照；高雄特貿三公辦都更案則預計明年12月拿到建照。

至於廠辦，則是下波重心，國揚在手已握有5筆新案，土地取得面積逾2.62萬坪，包括內湖「國揚洲際企業總部大樓」上半年已動工，新北市三重「國揚數位大樓」則預計明年1月取得建照，新北市汐止汐萬路廠辦案也是預計明年6月可拿到建照，新北市土城廠辦案則可望在2024年3月拿到建照；新北市中和廠辦案預計2024年6月拿到建照。