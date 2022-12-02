恩德 訂單看到明年5月

恩德（1528）橫跨木工機及工具機製造領域，第四季營收可望回升至第二季水準，今年雖少了處分資產的業外收益挹注，本業獲利將優於去年。恩德表示，目前在手訂單約17億元，訂單能見度看到明年5月，預期明年景氣持平，恩德明年營運小幅度成長。

恩德第三季合併營收下滑至8.47億元，本業獲利卻不減反增，從去年同期0.28億元增加至0.31億元，認列匯兌收益4千多萬元，但因少了去年第三季處分台中港廠房及土地利益1.92億元挹注，使得今年第三季EPS從去年同期1.08元降至0.29元。

恩德主管表示，美國持續升息及全球通膨等因素影響，致使百德木工機美國客戶下半年起資本支出轉趨保守，是第三季營收旺季不旺，比第二季及去年同期減少的主因，不過轉投資歐洲工具機廠MATEC銷售穩定。

恩德指出，恩德第三季出貨遞延，第四季合併營收可望回溫，有機會與第二季相當，今年本業獲利會優於去年，目前整體在手訂單約17億元，訂單能見度看到明年5月。

恩德表示，明年針對較高毛利的自動化系統整合產品，將在國際市場進行更多推廣。隨著航太產業景氣回溫，恩德也會加強航太產業的銷售活動強度。今年獲台灣精品的2022智機化開版生產線技術，將發展製程管理系統，提供給客戶完整軟硬體產品的解決方案。

因應中美貿易戰，大陸競爭廠商在國際市場的競爭力衰退，恩德規畫明年強化布局入門款產品，搶大陸廠商競爭力較弱的市場商機。