和泰車全漲 國產車5字頭絕跡

成本hold不住，車價直直漲，繼裕隆日產汽車宣布漲價後，和泰汽車2日跟進公布，明年元旦起全面調漲新車售價1萬～11萬元不等，平均漲幅達2％。龍頭帶頭漲，其他國產車廠原本不敢漲價的立場鬆動，市場預估明年農曆年後將掀第二波漲價行動，2023年車價漲勢確立。

和泰漲價後，明年起60萬元以下的國產車將僅下豐田Vios雅致版一款車，若加計領牌相關稅費後，等於宣告台灣國產車「5字頭」時代終結，60萬元以下國民車絕跡。

和泰表示，今年以來，車用原物料不僅缺料嚴重，且鋼材、晶片、電池等重要零組件價格仍持續上漲，再加上人力、運輸物流等費用堆疊之下，使得造車成本大幅攀升，日本原廠已無法完全吸收多重變數及壓力，故調整上述車款自明年1月1日起生產的價格。其中台灣市場最暢銷的豐田Corolla Cross與Altis兩款國產神車，價格上調1.5萬～1.6萬元，漲幅介於1.5％至2.1％；其他包括Sienta、Yaris、Vios等國產車，也調漲1萬～2萬元，漲幅1.5％～2.2％。

和泰旗下的豐田品牌進口車漲更兇，整幅介於2.5％～4.3％不等，其中性能跑車GR Supra漲11萬元最多；銷量最多的進口休旅車RAV4最多也漲4.1萬元；至於進口轎車Camry，繼今年9月漲價之後，明年元旦再漲2.6萬～3.1萬元，不到半年內二度漲價。

和泰主管透露，原本日本原廠提出的漲價幅度相當大，經過高層多次赴日溝通協調，才爭取到平均調漲2％的「優待」。但漲2％是否就是明年度車價調漲的終點，和泰主管不敢保證。

裕日車、和泰接連宣布新年度車價全面調漲訊息，代理現代汽車的南陽實業也甫於11月起漲價2.4％，讓其他還沒跟上這波漲潮的國產車廠，蠢蠢欲動。

業者透露，原本擔心漲價會嚇跑買氣，如今大廠帶頭漲，車市漲價氛圍確立下，來自原廠與財務單位要求車價調漲的壓力更大，不排除撐過農曆年前傳統旺季後，就會著手調整產品售價。

也有業者私下評論，由於目前晶片荒未解，讓新車缺車問題蔓延，估計全市場還有高達6萬張的訂單苦苦候車，加上進口車商頻頻漲價也未見業績受影響，「有這6萬張訂單壯膽」，讓車廠更勇於漲價，紓解爆表的成本壓力。