經營權攻防戰! 泰山申讓逾八成全家持股

泰山（1218）經營權之爭的攻防戰正式開打，隨著市場派龍邦的持股比重已經拉高到42.16％，突破4成大關，公司派開始反制，2日公告申讓重要轉投資全家的持股，申讓張數高達43,500張，對照原本持有50,136張，等於一口氣出脫手中86.7％的持股，完全轉讓後，泰山持有全家只剩下6,636張。

泰山除了食品老本業營運穩健，旗下握有5萬多張全家股票，持股比重超過兩成，僅次於全家的母公司日商全家便利商店，為全家第二大股東。全家是國內超商二哥，在全台擁有超過4,000家門市，獲利表現出色，被視為泰山最重要的金雞母，此次泰山申讓擬透過鉅額逐筆交易方式，出脫全家持股，被外界解讀是為了反制市場派進逼，祭出的焦土政策。

泰山昨天公告表示，此次申讓全家持股，是為活絡長期股權投資價值、提升股東權益及改善財務結構。泰山同時提出14.48億元的資本支出案，擬更新產線及擴充產能。

對此，親市場派的獨董杜英達在審計委員會及董事會表達，因本案有太多空白授權，且處分案金額接近公司資本額兩倍，應適用公司法185條之規定，反對此案。

針對大股東的申讓動作，全家表示無法置評。

泰山經營權之爭持續暗潮洶湧，市場派龍邦不斷加碼持股，上月底剛公告旗下保勝投資從8月24日至11月28日，再度敲進泰山8,504張，累積持股比重來到9.8％，加上母公司持股32.36％，合計龍邦集團持股泰山已拉高到42.16％，正式突破4成大關。

雖然泰山公司派詹家持股比重不低，外界推測家族成員連同友好人士，整體持股將近4成。不過泰山詹家已經傳到第三代，股權分散，且先前爆發過堂兄弟內鬨，家族整合並非易事。泰山公司派的一席董事皇喬霖公司今公告辭任，由於皇喬霖的負責人為泰山前董事長詹岳霖，先前曾與堂弟爆發內鬨，顯示泰山家族持股整合可能出現分裂。

反觀龍邦的財務實力堅強，可以集中火力加碼持股，累計至今，龍邦連同旗下保勝，總共已砸下高達49億元買進泰山持股，兩者的持股差距逐漸被拉開。

泰山去年12月才剛改選，公司派詹家大團結拿下勝利，按董事任期3年，照理說公司經營權要等到2年後才會決戰。但由於龍邦加碼動作積極，先前市場一度盛傳，龍邦擬透過獨董發動召開股東臨時會方式提前開戰。雖然親市場派獨董杜英達已表態不會發動股臨會，公司派仍芒刺在背。

隨著龍邦的持股優勢愈來愈明顯，外界人士分析，就算不是這個時間點決戰，2年後的改選，市場派幾乎穩操勝算。公司派眼見股權決戰居下風，傳出已找來擅長經營權爭奪的王牌律師陳錦旋操盤，接下來預料還會有更多反制措施。

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