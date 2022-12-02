長榮逼員工回立榮?工會籲協商 公司回應了

立榮航空100多名空服員被調任至長榮航空，再由長榮把人租給立榮執飛國內航線，桃園市空服員職業工會今指出，長榮11月底發轉任問卷給該批空服員，表明明年1月1日起要移回立榮航空，卻未提供合理的轉任方案，員工不配合將面臨資遣，呼籲長榮提出妥善的方案。長榮說明，員工的職務不變並保障原有年資及薪資，其他職福則依任職公司規範辦理。

空服員工會指出，長榮2015年有意把立榮併入，陸續將100多名空服員從立榮轉任至長榮，並組成立榮機隊反租給立榮執飛國內線，該批人佔立榮整體空服員一半以上，但合併計畫於隔年因長榮家變而終止。

工會批評，今年11月底，長榮才發布轉任問卷給100多名立榮機隊的空服員，表明2023年1月1日起要移轉到立榮航空，但提供的轉任方案不合理，員工若轉任長榮國際線機隊將被降職，且工作地必須離開台中、高雄前往台北基地；若想留在原基地，則要被迫離開長榮轉任立榮。

工會強調，員工被大幅調動、被迫舉家搬遷已有違反《勞基法》之餘，且對員工如此重要的抉擇，卻僅有1周的時間能考慮，非常不合理，員工也擔心轉任過程被刁難、甚至被逼退，呼籲長榮保障員工工作權，也喊話交通部民用航空局出面協調。

長榮航空表示，公司提供支援立榮機隊的空服員留任長榮航空或轉任立榮航空等選項，其擔任職務不變，並保障原有年資及薪資，其他職福則依任職公司規範辦理。另為體恤資深員工，亦有提供自願退職方案。

長榮說明，選擇轉任立榮的空服員，因熟稔原先職務，工作幾乎不受影響；而選擇留任長榮的空服員，公司也將協助其接受雙走道大機型及長程航班轉換訓練課程，且受訓期間仍領原職級薪資及職務加給。

民航局則回應，會要求航空公司做好安全管理，同時兼顧員工權益。

（中時 陳祐誠）

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