日本強力遊說 高鐵計畫採購日系列車

台灣高鐵規畫採購新列車，日本新幹線系統展現高度興趣，並透過日本政要積極遊說。東元集團會長黃茂雄昨天出席活動時透露，台日經貿往來1年近1千億美元，預期將來幾個重大建設會帶來更多金額，台灣高鐵將在1、2年內採購新一代車輛，雙方代表正在磋商。

日本台灣交流協會昨晚舉辦成立50周年酒會，與日本關係深厚的黃茂雄代替台灣日本交流協會會長蘇嘉全出席致詞。黃茂雄說，他曾參與當年協會的成立，目前是工商界代表身分，台日經過斷交試煉，經貿往來沒有間斷，而且一直在成長，1年接近1千億美元，未來還有幾個大建設會帶來更多金額。

東元集團是台灣高鐵原始五大股東之一，黃茂雄以台灣高鐵為例指出，高鐵將在1、2年內採購新一代車輛，「現在我們雙方代表正在磋商，希望泉裕泰代表也多支持、指教。」

根據台日協統計，台日雙邊貿易總額在2021年為853.1億美元；2021年台灣對日本投資金額為22.16億美元，日本對台灣投資7.29億美元。

台灣高鐵號稱「歐日混血」，但還是以日本系統為主，包括列車行車控制和號誌系統採日方專利。據悉，高鐵與日方談及採購N700S列車時，日方開出一組12節車廂50億元天價，比現行車輛高出2.5倍。台日協調多時，價格無共識，高鐵新車採購案已兩度流標。

「日華議員懇談會」會長古屋圭司8月來訪，曾拜會蔡英文總統，特別推銷日本新幹線車廂，強調「台灣高鐵是台日兩國之間堅固友誼的具體象徵」。

日本駐台代表泉裕泰昨晚致詞也提到，2007年台灣高鐵克服諸多困難通車營運，讓台灣南北成為一日生活圈，與日本國內相同，至今沒有發生重大事故，安全行駛的台灣高鐵，成為日台友好的象徵。

台灣高鐵表示，2019年起規畫新列車採購，但兩次招標皆因廠商報價與市場行情差距過大及部分投標文件不符規範而廢標。今年3月啟動第3次招標，邀請多家廠商參與投標，現在仍在採購作業程序中。

輔大日文系所特聘教授何思慎受訪表示，台灣高鐵要買新車，雖說沿用日規最方便，但日方報價超過市場行情，不要說跟最便宜的中國製造比，連歐洲高鐵都沒日系貴，「日方要推銷自己的高鐵，我們可以理解；但台日若真友好，日本不能漫天要價，對台灣『養、套、殺』吧？」

（中國時報 楊孟立、簡立欣）

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