台泥旗下能元科技轉盈 攜牛津、MIT研究電池回收

創立1998年的台泥企業團旗下能元科技，二十幾年來已經賠掉了三至四個資本額。台泥董事長張安平1日指出，能元科技終於在今年轉虧為盈。2023年將是能元科技元年，因為公司即將打造出半導體等級精細製程、且是對環境友善的台灣第一座超級電池工廠。

能元科技在國際電池市場中備受矚目，2022年已陸續簽下美國Archer、及英國VA的eVTOL電動垂直起降飛行器訂單。

張安平也透露，能元科技已經和牛津大學還有麻省理工學院（MIT）共同投入電池回收研究，希望能元科技團隊在未來全球能源轉型中，能夠扮演關鍵角色，必須以新創（Startup）的心態去面對，思想要改變，而不再是傳統製造業的心思。

能元科技已經展開電池回收研究，台泥指出，以能元目前重要的客戶eVTOL電動垂直起降飛行器，一台就要使用2萬顆鋰電池，電池使用半年就要淘汰，未來這些電池如何二次利用，長期來看也希望做到原料回收，都將是能元科技努力的目標。

台泥表示，能元科技今年開始轉虧為盈是一個重要的象徵，意味能元科技雖小，卻能研發出世界頂尖的電池，包括美國太空人身上也是用Molicel電池。

張安平表示，「我們從虧本的生意，這四五年來變成許多世界頂級企業」，大家都想使用能元科技最新電池產品，這個成功要感謝所有員工，尤其過去這一年經歷疫情、戰爭，缺工缺料供應鏈的不足帶來許多困擾，能元科技靠著團隊攜手，才能夠繼續穩定出貨、獲利、繼續投入研發發展下一代產品。

張安平已獲得董事會的支持，為能元科技爭取220億投入未來發展。張安平表示，能元科技鎖定各行各業最頂級產品，如果不專注研發絕對沒有未來，所以能元科技每年投入15～20％經費在研發。

延伸閱讀

台泥旗下電池廠 訂單再傳捷報

台泥新能源轉型 見成效