今年已砸逾196億 金融保險業瘋買工業地

工業地產過去並不算商用不動產市場上的要角，但是近幾年拜台商積極回流、美中貿易戰開打及疫情爆發後全球產業鏈重組所賜，台灣工業地產市場愈來愈炙手可熱！尤其收益型工業地產，更受金融保險業青睞，瘋狂「掃」地、「搶」樓！最新統計顯示，2022年截至11月25日，金融保險業已豪擲逾196億元，收購工業地產，創下歷來單年最大投資手筆紀錄。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶今（30）日表示，最新統計顯示，今年以來金融保險業者共投入逾196億元，收購工業地產市場，創下歷來單年最高投資金額。

李嘉玶表示，以成交案例來看，包括：富邦人壽砸下26.48億元收購新竹湖口丁種建築倉儲用地，土地面積達19,912坪；另外，中國人壽以83.5億元，標下台北市內湖「精英電腦總部」大樓；台灣人壽以63億元，買下國內知名氣密窗大廠錦鋐企業的桃園青埔廠辦大樓；南山人壽以16億元，買下台中佔地2,963坪工業區廠房。

李嘉玶分析，這些投資案的共通點，都是建物已有知名企業承租，或已取得潛在租戶的承租意向書，因此能以未來長期穩定租金收入獲得保險業者青睞。

另外，調查也顯示，建商也躍居為工業地產市場的最大買家之一。

統計顯示，今年以來建商共斥資219億元，購買工業土地，年增率達36％，不同於購買住宅土地所抱持的保守態度。主要著眼點，在於未來工業地產需求，建商購入工業土地主要是計畫在台北及新北兩大成熟市場興建廠辦大樓，此外例如怡華實業持續深耕台南，斥資約24億買下兩筆工業用地，計畫作工業廠房經營或開發。

統計今年以來各縣市工業土地交易金額，前五大市場，依序為：桃園、新北、彰化、台北與高雄，其中桃園市及彰化縣，都創2003年有紀錄以來最高水準。在航空城標售案的挹注下，今年桃園工業土地成交額突破290億元。

位於航空城計畫範圍外的區域亦持續有土地成交案例，如統一企業3月以10.3億元購入楊梅區逾七千坪土地，預計作為集團物流園區及供生產製造使用。

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