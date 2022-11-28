押寶大陸疫後商機 群益看好這檔餐飲股

美食-KY隨者國內疫情趨於穩定，防疫指揮中心逐漸解封，餐飲業營運終於邁向全面正常運作。加上大陸方面也漸近式的調整期防疫政策，而今年九合一選舉過後，市場對兩岸政策調整出現新期望，餐飲業可期待大陸疫後以及台灣重開觀光國門的商機。

美食-KY為連鎖咖啡複合餐飲，主要區域為台灣、大陸及美國：美食-KY於2010年上市，為亞洲知名的咖啡複合餐飲業者，旗下品牌85度C主要銷售咖啡、麵包、西點等，銷售策略主打高性價比。截至9/2022台灣有445家門市、大陸562家、香港3家、美國67家、澳洲11家，各地區皆配有中央廚房負責研發及控管品質。

美食-KY2022年獲利率受疫情影響大：2022年美食-KY獲利率主要受到疫情及原物料價格上揚影響，以第三季為例，台灣營益率在7％左右，美國8％左右，大陸約2％上下，主要就是大陸受疫情封控影響。而以上半年營益率來看，台灣約10％左右，美國約10％，大陸第一季4％，第二季-10％，第三季2％，可看出疫情對大陸營益率的影響。

美食-KY美國為主要的營收成長動能：美國第三季營收年增8％，主要成長動能來自於來客數帶動同店營收增加，以10/2022營收來看，美國地區營收年增10％，另外在以11/2022前三周來看，營運動能也較10/2022為高。

美食-KY大陸營運回穩，靜待解封：大陸市場由於實體經濟仍受疫情影響，營收成長不易，以第三季的營收來看，同店營收約在去年同期的95％左右，第四季大陸市場主要在於店數的汰弱留強，經過2~3年的疫情期間，產業已經進入調整期，部分財務較弱的公司已退出市場，若2023年疫情逐步緩和，預期營收可望回溫。

美食-KY國內、外據點營運動能將隨疫情受控明顯上揚：台灣及美國營運均已擺脫疫情影響，營運展望回復正常，大陸事業在封控狀況下營運已見低檔，若2023年營收佔比超過50％的中國地區疫情好轉並轉為解封，營運動能將會明顯上揚。

點選了解更多，獲取更多市場新訊

延伸閱讀

報復消費 餐飲股營運回神

回歸基本面 土洋聯手攻萬五 看好族群曝光

股海撈金 16檔熱錢概念股夯 這檔航運燙金

Fed轉鴿 央行估將四度升息 緊縮到年底