2023商用不動產市場趨勢 本周起陸續公布

歷經打房年、升息年之後，全台土地市場和商用不動產市場也產生量變、質變，在年底將屆之際，本周起將有多家商仲顧問公司，陸續公布2023年商用不動產市場趨勢，其中世邦魏理仕將於11月30日邀集所有主管，分享明年市場展望；市場預期，2023年不論升息、或通膨壓力，都可望達到高峰，加上全球景氣趨緩，對於明年展望，多傾向相對保守的態度。

研究機構一般預期，全球的升息及通膨，預期可望在2023年達到高峰，對於全球不動產市場來說，跨境資本流動預期將減緩至過去10年的中間水準，流動方向仍以美國、英國及德國為前三大目的地。

至於台灣，今年受到本土疫情大爆發、央行連番升息、政策頻頻緊縮不動產信用管制等多種因素影響，全台不論商用不動產、或土地市場，都雙雙較去年同期明顯萎縮，主要原因，來自企業和買家的資金成本提高，購置不動產的決策，難度也提高，因此不論商用不動產或土地市場，都首當其衝。

市場預期，土地全年市場成交量，有可能會面臨2,000億元大關失守。

至於商用不動產市場，在央行升息趨勢下，金融壽險業購置不動產的最低租金報酬率門檻，已拉高到2.595％，相對可以購置的標的物較為限縮，也影響成交量能。不過，工業地產是近幾年商用不動產市場上的當紅炸子雞，在企業擴廠及自用需求撐盤下，表現相對穩健；惟明年經濟成長率表現，各界都不看好，恐將面臨「不保2」，是否會牽動企業置產的資金動能，將是市場關注的下一個焦點。

值得觀察的是，金融壽險業資金轉進實體資產、進場獵樓的手筆，相對於過去，近兩年已有逐漸回溫趨勢，今年以來已經有好幾筆大型交易，都是來自於金融壽險業的手筆，上周更有台新銀砸下37.67億元買下「明台產險大樓」的案例，為第四季市場增溫，可望是年底商用不動產市場的一大亮點。

延伸閱讀

全台土地交易這地段最熱 地價10年漲逾2倍

土地市場交易急凍 建商買少買低買外圍

高雄大元國際大樓停用17年 年底重啟招商