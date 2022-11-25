中石化、華夏 強化調度彈性

俄烏戰爭導致液氨價格飆漲，中石化（1314）高雄洲際碼頭第1、2期完工進度達8～9成，明年上半年完工後，有助增加液氨儲槽空間控制原料成本，搭配頭份精細化工廠一期工程可望年底完工，強化營運調度彈性、利基能量。

此外，受制PVC高檔反轉重挫，期間原料EDC跌幅相對較小，華夏（1305）營運連二季虧損。為控制虧損包袱，除啟動減產，也按進度佈建儲槽以增加原料調節彈性。高雄洲際碼頭已建置四個EDC儲槽，明年3月還有兩個儲槽完工，合計六個儲槽EDC儲量約7.5萬噸；明年3月還有兩個VCM儲槽完工，屆時四個儲槽儲量合計達1.6萬噸。

華夏表示，PVC以往景氣循環約三～五個月，但這波循環週期持續超過十個月。第四季仍有新增產能開出，年底前有遠洋貨源陸續到港，供需不平拉鋸恐將持續；預期PVC行情待農曆年後，市場庫存方能去化告一段落。

中石化產品AN、CPL原料包括苯、丙烯、液氨等，液氨主來自煤製系列、天然氣進料，俄烏戰爭爆發衝擊全球天然氣供應，液氨報價居高不下，加上AN、CPL因新產、通澎及大陸防疫管控干擾，行情疲弱走跌，增添營運虧損壓力。

有鑑大陸CPL年產580萬噸，AN約380萬噸，供給持續大於需求，中石化除強化原料部署外，也持續朝向下游OPP精細化工發展策略。