選舉文宣訂單增 白紗科Q4有戲

受惠九合一選舉文宣訂單加持，加上第四季適逢營運旺季，印刷大廠白紗科（8401）第四季營運走強，有機會比第三季好。尤其11月各候選人捉對廝殺，客戶加印選舉文宣與搶救海報訂單增量，南部的選舉文宣品或傳單印刷訂單需求又高於中、北部，可望帶動白紗科11月業績增長。

隨著防疫規定逐步鬆綁，帶動民間消費，包裝類等產品印刷商機轉強。白紗科透露，此舉可望為公司帶來印刷紅利，包括餐廳宣傳海報、傳統名片印製商機同步增加，有利公司11月營運。

除傳統名片印製外，白紗科主力產品還有化妝品盒、生技健康食品包裝盒、藥品包裝盒等，占包裝營收比重約5至6成。

白紗科指出，公司第三季EPS 0.65元，優於去年同期0.24元，也是選舉商機發酵。九合一大選熱度自9月後逐月增溫，預估至投票前一天，即11月25日進入最高峰。法人估，白紗科11月合併營收，至少可維持10月合併營收1.53億元的水準，甚至有機會超過10月營運水準。

白紗科前十月合併營收12.37億元，年增14.85％，第四季進入旺季，營運有機會比第三季好。

展望明年，法人認為疫情因素逐漸淡化，預估白紗科營運可望回到正軌，加上明年5、6月適值各級學校畢業紀念冊印刷的季節，法人預估白紗科營收與獲利有機會同步成長。

紗科主力印刷，涵蓋包裝、書籍、辦公、貼紙、請帖及廣告等類別產品，明年起將停售傳統喜帖，重心擺在高附加價值印刷產品方面，增強營收與獲利表現。