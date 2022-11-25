春節效應助攻 福懋油Q4不淡

受高價原料庫存衝擊，福懋油（1225）第三季驚見八年來首見單季虧損。不過隨著高價庫存逐漸清理，加上農曆年前採購備貨提前發酵，福懋油25日表示：最近已經開始非常忙！看好第四季營運會比第三季好很多。

福懋油25日線上法說，公司主管說明，第三季虧損主要是麵粉、棕櫚油等主要原料上半年價格大漲，第三季雖然期貨價格回檔，但福懋油先前採購的原料才陸續到貨、開始使用，第三季是高價原料壓力最大的時候。

惟在客戶端，看到黃小玉價格回檔，會要求降價，產品市價沒辦法拉上去，原料成本與產品價格的反應出現時間差，公司獲利空間遭壓縮。福懋油第三季稅後淨損1,094萬元，較第二季大賺1.47億元「由盈轉虧」，創2004年來首見單季虧損。

所幸福懋油上半年獲利出色，成功彌補第三季虧損，累計福懋油今年前三季稅後純益3.4億元、年增3％，守住正成長，換算EPS為1.56元。

展望第四季，福懋油不悲觀，除了一些特定原料，多數高價庫存會在第四季逐漸消化完畢，到時候成本可以降下來。

至於在需求面，相較往年春節落在1月底、2月，明年農曆過年早，年貨採購旺季效應提前發酵，福懋油最近「已經開始非常忙！」

加上台灣走向疫情常態化，餐飲業復甦，周末餐廳經常大排長龍，主要經營商業食用油市場的福懋油，明顯感受到需求有上來，只是價格暫時還不理想。

接下來隨著成本下降、需求上升，福懋油第四季營運會比第三季好很多，且對於明年第一季展望維持樂觀。