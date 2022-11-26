貨少船多!SCFI運價連23跌 船公司策略對決

上海航交所貨櫃運價指數SCFI連續23周下跌，25日最新報價周跌5.89％至1,229.9點，歐美航線運價跌幅同步收斂在4％至6％，除了美西、歐洲線跌至成本線附近，仍有利可圖的美東、地中海線持續下修逾百美元，顯示在貨少、船多的現實下，搶貨殺價填艙壓力仍大，接下來就看船公司的策略對決。

業界表示，8月來歐美受到通膨、戰爭等因素影響，進口貨量銳減，同時大陸持續防疫清零，影響生產活動，出貨量減少，在貨量供、需雙減，運力卻過剩下，主要靠船公司持續調控艙位，避免運價硬著陸的風險。

回顧疫情爆發初期，大約在2020年3、4月之前，船公司面臨貨量供需雙減時，估計當時艙位調控力道一度達35％～40％。目前船公司縮班減艙低於此數，亦即還有很大努力空間。

問題是，各家船公司經營策略考量不同，這二年趁著高運價都賺到超額獲利，會不會認為寧可穩住運價而少賺一點，或為了提高裝載率跟著殺價，抑或藉著殺價讓不具競爭力的船舶退出市場等，也會決定這場運價下行築底的幅度與速度。

據SCFI最新一周報價，遠東到歐洲運價每20呎櫃1,100美元，下跌72美元、跌幅6.14％，較前一週大跌20.7％明顯收斂；遠東到地中海運價每20呎櫃1,842美元，下跌125美元、跌幅6.35％。

遠東到美西每40呎櫃1,496美元，下跌63美元、周跌4.04％；遠東到美東每40呎櫃3,687美元，下跌190美元、周跌4.9％。

近洋線方面，遠東到日本關西、關東，每20呎櫃分別小漲5、29美元至336、337美元；遠東到東南亞新加坡航點每20呎櫃下跌24美元至303美元。

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